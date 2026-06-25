Adesão da UE à "Pax Silica" tem custo para a independência em IA, diz especialista chinês

247 - A União Europeia aderiu à iniciativa “Pax Silica”, liderada pelos Estados Unidos, segundo informou o subsecretário de Estado para Assuntos Econômicos e idealizador da iniciativa, Jacob Helberg, em reportagem do Financial Times publicada na quarta-feira. Um especialista chinês alertou que, se a Europa aprofundar ainda mais sua dependência do sistema tecnológico dos EUA e adotar uma postura excludente em relação à China nos setores de inteligência artificial (IA) e semicondutores, poderá comprometer ainda mais sua autonomia industrial e independência estratégica.

Diversos países europeus, incluindo Holanda, Alemanha e Grécia, anunciaram sua participação na abertura da cúpula da “Pax Silica”, realizada em Washington. Segundo Helberg, Argentina, Chile, Costa Rica, Cazaquistão e Panamá também adeririam à iniciativa nesta semana, elevando para 24 o número total de membros.

A Pax Silica é um esforço liderado pelos Estados Unidos para fortalecer as cadeias de suprimentos relacionadas à inteligência artificial, em um contexto de crescente competição tecnológica com a China. De acordo com reportagem da Euronews, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, Índia, Austrália, além de Finlândia e Suécia, já haviam aderido ao projeto.

No âmbito da iniciativa, a Europa poderá enfrentar restrições extraterritoriais impostas pelos EUA em áreas estratégicas, como semicondutores e equipamentos para IA, e poderá ser pressionada a adquirir mais produtos e tecnologias vinculados aos Estados Unidos, o que enfraqueceria sua própria competitividade industrial e sua capacidade de desenvolvimento de longo prazo, afirmou Ding Chun, diretor do Centro de Estudos Europeus da Universidade Fudan, ao Global Times nesta quinta-feira.

Ao mesmo tempo, a iniciativa também tem enfrentado críticas dentro da própria União Europeia. A França está entre os países mais céticos, classificando o projeto como uma tentativa de “colonizar a Europa” e argumentando que ele contraria a agenda europeia de “soberania tecnológica”, cujo objetivo é reduzir dependências estratégicas de fornecedores externos, incluindo os Estados Unidos, segundo a Euronews.

Ding afirmou que os Estados Unidos historicamente priorizam seus próprios interesses nas relações com a Europa e não tratam seus aliados como parceiros plenamente iguais. Nesse contexto, segundo ele, ainda é incerto se mecanismos como a Pax Silica poderão constituir uma estrutura de cooperação verdadeiramente eficiente e estável.

A reportagem também destacou que a Comissão Europeia confirmou que a declaração da Pax Silica não possui caráter juridicamente vinculante. Trata-se de uma declaração política que não interfere nos processos internos de tomada de decisão da União Europeia. Para Ding, isso reforça o caráter geopolítico da iniciativa, mais do que sua natureza institucional.

O desenvolvimento ocorre em um momento em que os Estados Unidos continuam mobilizando aliados para implementar a estratégia conhecida como “pequeno quintal, cerca alta” (small yard, high fence), com o objetivo de excluir a China de cadeias industriais estratégicas. Analistas argumentam que a experiência já demonstrou que esses grupos restritos e excludentes — especialmente nos setores de IA e semicondutores — não conseguem impedir o avanço tecnológico chinês.

Enquanto isso, a 4ª Exposição Internacional da Cadeia de Suprimentos da China está sendo realizada em Pequim, reunindo 676 empresas e organizações de 85 países e regiões, em sua maior edição até hoje. O evento é apresentado como uma demonstração do papel da China na defesa da estabilidade das cadeias globais de suprimentos.

Em resposta aos esforços dos EUA para construir uma cadeia global de suprimentos sem a participação chinesa, Xiang Ligang, diretor-geral da Aliança de Tecnologia da Indústria de Aplicações de Consumo de Informação Moderna de Zhongguancun, afirmou ao Global Times que o pré-requisito essencial para qualquer cadeia produtiva sustentável é a capacidade industrial, e não a exclusão de terceiros.

“Se não houver capacidade industrial suficiente, depender apenas de meios políticos para excluir a China não apenas aumentará os custos e reduzirá a eficiência, mas também não permitirá estabelecer um sistema de cadeia de suprimentos estável”, afirmou.