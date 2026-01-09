China promete ajudar Venezuela a garantir sua soberania
Porta-voz da chancelaria chinesa diz que compromisso com Caracas permanece inalterado apesar do cenário político
247 - A China reafirmou seu apoio firme à Venezuela na defesa de sua soberania, dignidade, segurança nacional e direitos legítimos, destacando que a cooperação entre os dois países seguirá avançando independentemente de mudanças no cenário político venezuelano. A posição foi expressa pelo Ministério das Relações Exteriores chinês após um encontro entre a presidente em exercício da Venezuela, Delcy Rodríguez, e o embaixador da China em Caracas.
A declaração foi divulgada pela porta-voz da chancelaria chinesa, Mao Ning, em resposta a uma pergunta sobre uma publicação feita por Delcy Rodríguez nas redes sociais. Segundo informou o Global Times, Mao ressaltou que Pequim atribui grande importância às relações com a Venezuela e mantém, historicamente, comunicação e cooperação constantes com o governo venezuelano.
De acordo com a porta-voz, a China seguirá apoiando de forma consistente a Venezuela na proteção de sua soberania, dignidade, segurança nacional e interesses legítimos. Mao Ning destacou ainda que esse posicionamento não será alterado por eventuais mudanças no contexto político interno do país sul-americano.
A porta-voz acrescentou que o compromisso chinês com o aprofundamento da cooperação prática em diversas áreas permanece inabalável, assim como o objetivo de promover o desenvolvimento comum entre os dois países. Segundo ela, a parceria bilateral segue baseada no diálogo, no respeito mútuo e na ampliação de iniciativas conjuntas, independentemente das circunstâncias políticas.