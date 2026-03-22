China promete ampliar abertura da economia para atrair mais investimentos estrangeiros

247 - O primeiro-ministro da China, Li Qiang, afirmou neste domingo (22) que o país pretende ampliar a abertura de sua economia e garantir tratamento igualitário às empresas estrangeiras. A iniciativa ocorre em um cenário de crescente tensão no comércio internacional, no qual Pequim busca reforçar sua posição como destino seguro para investimentos.

De acordo com a CNN Brasil, a declaração foi feita durante o China Development Forum, realizado em Pequim. No encontro, Li destacou o compromisso do governo com a criação de um ambiente de negócios mais favorável e competitivo para investidores estrangeiros.

China reforça ambiente de negócios para investidores

Segundo o premiê, a estratégia econômica do país está centrada na promoção de um desenvolvimento de alta qualidade. Ele afirmou que a China continuará adotando medidas para garantir que empresas estrangeiras possam operar com confiança e alcançar resultados expressivos no mercado local.

Li Qiang também enfatizou que o país pretende ampliar a importação de produtos de alta qualidade e fortalecer a cooperação com parceiros comerciais. A proposta é incentivar um crescimento mais equilibrado do comércio internacional e ampliar o volume global de trocas.

Fórum em Pequim reúne gigantes globais

O China Development Forum, que se encerra na segunda-feira (23), reúne líderes empresariais, autoridades chinesas, economistas e acadêmicos. O evento funciona como uma plataforma estratégica para apresentar as diretrizes econômicas do país e atrair novos investimentos.

Entre os participantes estão executivos de grandes multinacionais, como Apple, Samsung Electronics, Volkswagen, Broadcom, Siemens, BASF e Novartis. A lista oficial do evento não inclui representantes de empresas japonesas.

China aposta em estabilidade e inovação

Durante o discurso, Li Qiang afirmou que a China pretende atuar como um “pilar de certeza” e um “porto de estabilidade” para a economia global. Ele destacou que a abertura econômica e o avanço tecnológico serão fundamentais para a criação de novos mercados e para a sustentação do crescimento mundial.

Tensões comerciais e cenário global

A realização do fórum ocorre em um momento de desafios para a economia chinesa. O país enfrenta tensões com importantes parceiros comerciais após registrar um superávit recorde de US$ 1,2 trilhão no último ano.

O encontro também antecede uma possível visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que adiou uma viagem inicialmente prevista para o fim de março devido ao conflito envolvendo os EUA e Israel contra o Irã.