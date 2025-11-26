TV 247 logo
      China protesta contra os EUA e critica veto a vistos de aliados centro-americanos

      Decisão polêmica do governo Donald Trump prejudica o multilateralismo global

      Ilustração com bandeiras dos Estados Unidos e da China 20 de março de 2025 (Foto: Dado Ruvic/Reuters)

      Por Jasper Ward

      WASHINGTON (Reuters) - A China acusou os Estados Unidos nesta quarta-feira de violar a Carta das Nações Unidas após Washington anunciar uma política de vistos que tem como alvo pessoas de países da América Central que trabalham com Pequim.

      A política, de acordo com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, restringirá os vistos dos EUA para cidadãos da América Central e seus familiares imediatos que "estejam agindo intencionalmente em nome do Partido Comunista Chinês e ameaçando a estabilidade da nossa região".

      "Transformar os vistos em instrumento de pressão política vai contra a Carta da ONU e os princípios de igualdade soberana e não interferência. A América Central não é o 'quintal' de ninguém", escreveu a Embaixada da China em Washington no X.

      A embaixada afirmou que a cooperação da China com os países da região contribuiu para as economias e os meios de subsistência locais. Também pontuou que as relações internacionais devem ser "construídas com base no respeito e na parceria, não na pressão".

      O Departamento de Estado não respondeu imediatamente quando procurado para comentar o assunto.

      O departamento, que rotineiramente notifica sobre restrições de visto em comunicados à imprensa, não indicou quantas novas restrições foram impostas como resultado da política, anunciada em setembro.

      O presidente do Panamá -- um dos países mencionados na declaração da embaixada chinesa -- disse no mês passado que alguém da Embaixada dos EUA no Panamá havia ameaçado cancelar os vistos das autoridades panamenhas.

      Os EUA expressaram suas preocupações com a crescente presença da China na América Latina, região historicamente sob a esfera de influência dos EUA.

      (Reportagem de Jasper Ward)

