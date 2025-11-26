Xi Jinping estende congratulações no Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, enviou congratulações a uma reunião das Nações Unidas realizada nesta terça-feira para comemorar o Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino.

Em sua mensagem, Xi disse que a questão palestina está no centro do conflito no Oriente Médio, afetando a equidade, a justiça internacionais e a estabilidade regional.

Ele acrescentou que, nas circunstâncias atuais, a comunidade internacional deve construir um consenso maior e tomar medidas mais proativas para garantir um cessar-fogo abrangente e duradouro em Gaza e evitar o ressurgimento do conflito.

Observando que a governança e a reconstrução pós-conflito em Gaza devem ser realizadas sob o princípio de "palestinos governando a Palestina", com total respeito à vontade do povo palestino e devida consideração pelas preocupações legítimas dos países da região, Xi enfatizou a urgência de melhorar rapidamente a situação humanitária em Gaza e aliviar o sofrimento do povo palestino. Mais importante ainda, disse ele, os esforços devem se basear na busca de uma solução de dois Estados para promover uma solução política rápida para a questão palestina.

Xi enfatizou que a questão palestina também é um teste para a eficácia do sistema de governança global. Ele pediu à comunidade internacional que enfrente as causas profundas da questão palestina, assuma responsabilidades, tome medidas firmes, corrija injustiças históricas e defenda a equidade e a justiça.

Como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, a China apoia firmemente a causa justa do povo palestino de restaurar seus direitos nacionais legítimos, disse Xi, acrescentando que a China continuará a trabalhar com a comunidade internacional para envidar esforços incessantes para uma solução abrangente, justa e duradoura da questão palestina em breve.

Fonte: Xinhua