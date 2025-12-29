China realiza exercícios com fogo real perto de Taiwan

247 – As Forças Armadas da China iniciaram nesta segunda-feira exercícios militares com fogo real contra alvos marítimos em regiões localizadas ao norte e a sudoeste de Taiwan, elevando novamente o grau de tensão no entorno da ilha. A operação foi anunciada pelo Comando do Teatro Oriental do Exército de Libertação Popular (PLA), responsável pela área estratégica que inclui o estreito de Taiwan.

A informação foi divulgada pela Sputnik International, que citou comunicado oficial do comando chinês nas redes sociais. Segundo a nota, as manobras abrangem mar e espaço aéreo próximos a Taiwan e mobilizam uma ampla variedade de meios militares, incluindo navios e aeronaves de combate.

De acordo com o comunicado reproduzido pela agência, “o Comando do Teatro Oriental do PLA está conduzindo exercícios com fogo real contra alvos no mar no espaço marítimo e aéreo ao norte e a sudoeste da ilha de Taiwan”. O texto reforça que se trata de uma operação planejada e executada em áreas consideradas sensíveis pela geopolítica regional.

Destróieres, fragatas, caças e drones mobilizados

O comando informou ter enviado destróieres, fragatas, caças, bombardeiros e veículos aéreos não tripulados (drones) para os locais definidos. A presença combinada de meios navais e aéreos indica uma estratégia voltada para operações integradas, com capacidade de resposta rápida e múltiplas possibilidades de ação.

Segundo o mesmo comunicado, os exercícios têm como foco “praticar ações para buscar e neutralizar alvos no espaço marítimo e aéreo”, além de simular ataques contra alvos terrestres e executar tiros reais contra alvos no mar.

Objetivo: testar coordenação e controle militar

O PLA também afirmou que a finalidade principal das operações é medir a capacidade das tropas em situações de alta complexidade. Conforme descrito na nota, “o propósito dos exercícios é testar as capacidades das tropas em coordenação abrangente e tomada de controle” — uma formulação que sugere treinamentos voltados a cenários de disputa territorial e controle de áreas estratégicas.

Embora o comunicado não mencione diretamente Taiwan como alvo político imediato, o local escolhido e o tipo de treinamento reforçam a leitura de que Pequim segue demonstrando força militar na região, em um ambiente de crescente rivalidade estratégica no Indo-Pacífico.

Tensões persistentes na região

O entorno de Taiwan permanece como um dos pontos mais sensíveis da política internacional. Nos últimos anos, a China intensificou exercícios militares e patrulhas na área, enquanto Taiwan mantém colaboração militar e diplomática com parceiros internacionais. Essas movimentações são frequentemente acompanhadas com atenção por governos e analistas, por seu potencial de provocar escaladas e incidentes.

O novo exercício com fogo real, anunciado oficialmente pelo comando chinês, reforça que o tema segue central na agenda regional e pode continuar influenciando o equilíbrio político-militar no leste asiático.