China vê acordo entre EUA e Irã como passo positivo, mas manterá cautela sobre Ormuz

247 – A China deve receber positivamente o acordo entre Estados Unidos e Irã, interpretando o entendimento como um avanço importante para a redução das tensões no Oriente Médio e para a reabertura do Estreito de Ormuz, uma das rotas energéticas mais estratégicas do mundo.

A avaliação ocorre em meio à expectativa internacional sobre a assinatura formal do pacto, prevista para sexta-feira. Desde o início da crise, Pequim esteve entre as vozes mais firmes em defesa da cessação completa das hostilidades, de um cessar-fogo abrangente e da retomada das negociações.

Pequim defendeu diálogo desde o início da crise

Para a China, o acordo representa a confirmação de uma posição diplomática que o país vinha defendendo desde os primeiros momentos do conflito: a necessidade de interromper a escalada militar e recolocar as partes à mesa de negociação.

A diplomacia chinesa tem insistido que a instabilidade no Golfo Pérsico e no Oriente Médio ameaça não apenas os países diretamente envolvidos, mas também a segurança energética global, o comércio internacional e a recuperação econômica de várias regiões.

Nesse sentido, Pequim verá o entendimento entre Washington e Teerã como um sinal promissor. O acordo abre caminho para a reabertura de Ormuz e reduz, ao menos no curto prazo, o risco de uma escalada militar ainda mais ampla envolvendo Estados Unidos, Irã, Israel e outros atores regionais.

Acordo é positivo, mas não encerra a crise

Apesar da recepção favorável, a China deve adotar uma postura cautelosa. O acordo ainda carece de detalhes, e muitas divergências seguem sem solução. Mesmo após a assinatura formal, haverá um período adicional de 60 dias para que os aspectos técnicos sejam negociados e definidos.

Para Pequim, portanto, o entendimento marca um começo promissor, mas não significa o fim da crise. A implementação efetiva dependerá da capacidade das partes de cumprir compromissos, evitar novas provocações militares e transformar o pacto inicial em uma arquitetura mais ampla de segurança regional.

Essa prudência reflete a leitura chinesa de que acordos frágeis no Oriente Médio podem ser rapidamente comprometidos por ataques, sabotagens, disputas internas ou divergências sobre temas sensíveis, como o programa nuclear iraniano, sanções econômicas e a presença militar de Israel no Líbano.

China acompanha riscos de sabotagem e indefinições

Pequim deve observar com atenção os pontos ainda em aberto. Entre eles estão os detalhes sobre a reabertura do Estreito de Ormuz, a suspensão de bloqueios, o eventual alívio de sanções contra o Irã e as futuras negociações sobre segurança regional.

A China também acompanhará de perto a posição de Israel, considerada um fator de instabilidade no processo. Ataques recentes no Líbano e a resistência do governo israelense a um arranjo que fortaleça a diplomacia com Teerã podem dificultar a consolidação do acordo.

Para a política externa chinesa, qualquer solução duradoura dependerá da redução das hostilidades em toda a região, e não apenas de um entendimento bilateral entre Estados Unidos e Irã.

Ormuz segue como ponto vulnerável para a segurança energética

Embora deva saudar a nova rota diplomática, a China não deve alterar seu plano de longo prazo para reduzir a dependência dos fluxos de energia pelo Estreito de Ormuz.

A crise demonstrou, mais uma vez, a vulnerabilidade das grandes economias diante de gargalos marítimos estratégicos. O bloqueio de Ormuz afetou mercados de petróleo e gás, elevou custos logísticos e expôs a fragilidade das cadeias globais de abastecimento.

Para Pequim, a lição é clara: mesmo que o estreito seja reaberto, a dependência excessiva de uma única rota continuará sendo um risco estrutural. A China deve, portanto, seguir investindo em diversificação de fornecedores, rotas alternativas, infraestrutura energética e corredores de transporte capazes de reduzir sua exposição a crises no Golfo Pérsico.

Estabilidade no Golfo é prioridade econômica para Pequim

A estabilidade do Oriente Médio é vital para a China, que depende de fluxos seguros de energia para sustentar sua economia e sua indústria. Qualquer interrupção prolongada no tráfego marítimo em Ormuz pode elevar preços, pressionar cadeias produtivas e afetar o crescimento asiático.

Por isso, Pequim tende a enxergar o acordo como uma oportunidade de estabilização, mas não como garantia definitiva de segurança. O governo chinês deve defender a continuidade das negociações, o respeito ao cessar-fogo e a construção de mecanismos que impeçam novas interrupções no comércio energético.

Essa posição combina pragmatismo econômico e diplomacia multilateral. A China buscará preservar boas relações com o Irã, manter canais com os países do Golfo e defender uma solução que reduza o papel da força militar nas disputas regionais.

Acordo reforça discurso chinês contra a escalada militar

O entendimento entre Estados Unidos e Irã também fortalece o discurso chinês de que crises internacionais devem ser resolvidas por meio do diálogo, e não pela pressão militar. Pequim deve usar o acordo como exemplo da importância da negociação, sobretudo depois de semanas em que a guerra ameaçou paralisar uma das principais artérias da economia global.

Ao mesmo tempo, a China deverá evitar euforia. Para Pequim, a assinatura do pacto será apenas uma etapa inicial. O verdadeiro teste virá na implementação, no cumprimento dos compromissos e na capacidade de evitar novas ações militares que possam recolocar a região em rota de colisão.

Pequim saúda a diplomacia, mas prepara alternativas

A posição chinesa diante do acordo entre Estados Unidos e Irã será, portanto, dupla: apoio público à diplomacia e prudência estratégica de longo prazo.

Pequim deve celebrar a perspectiva de cessar-fogo, reabertura de Ormuz e retomada das negociações. Mas continuará trabalhando para reduzir sua vulnerabilidade energética diante de crises futuras.

Para a China, o acordo é um início promissor, não um ponto final. A paz pode abrir uma nova etapa diplomática no Oriente Médio, mas a dependência do Estreito de Ormuz continuará sendo vista como um risco que precisa ser superado.