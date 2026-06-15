Mercados disparam e petróleo desaba após acordo de paz

247 – Os mercados financeiros reagiram com forte otimismo ao acordo de paz entre Estados Unidos e Irã, que prevê o fim das operações militares e a reabertura do Estreito de Ormuz. O anúncio provocou uma onda de alívio entre investidores, impulsionou bolsas asiáticas e derrubou o preço do petróleo, em meio à expectativa de normalização gradual de uma das rotas energéticas mais estratégicas do planeta.

As informações foram relatadas pela jornalista Katrina Yu, da Al Jazeera, diretamente de Pequim. Segundo ela, muitos investidores “respiram aliviados” diante do entendimento, que reduz o risco de uma escalada regional e diminui as pressões sobre cadeias globais de energia, comércio e tecnologia.

Bolsas asiáticas sobem com força

O impacto mais visível ocorreu nos principais mercados da Ásia. No Japão, as bolsas dispararam mais de 5%, refletindo o alívio com a perspectiva de queda nos preços da energia e maior estabilidade nas rotas comerciais.

Na Coreia do Sul, o mercado também registrou forte alta, de 5,3%. Taiwan avançou 2,4%, em um movimento favorecido tanto pelo clima positivo após o acordo quanto pelo desempenho já robusto de empresas de tecnologia.

Na China, a reação foi mais moderada, mas ainda positiva. A Bolsa de Xangai subiu 1,3%, enquanto Hong Kong avançou 0,5%. Embora menos afetados diretamente pelo bloqueio de Ormuz, os mercados chineses também foram beneficiados pela melhora do sentimento global.

Tecnologia já vinha sustentando parte dos ganhos

Katrina Yu observou que muitos desses mercados são dominados por companhias de tecnologia, setor que já vinha apresentando desempenho positivo antes mesmo do anúncio do acordo entre Washington e Teerã.

Esse detalhe ajuda a explicar por que a reação em alguns mercados foi forte, mas não exclusivamente ligada ao pacto. Empresas de semicondutores, eletrônicos e plataformas digitais já estavam em trajetória favorável, e o acordo adicionou um novo impulso ao reduzir incertezas geopolíticas.

Ainda assim, a leitura predominante entre investidores é que o fim da guerra e a reabertura de Ormuz removem um dos principais riscos globais do momento.

Indonésia e Filipinas celebram alívio com Ormuz

Os movimentos mais reveladores, segundo a análise da Al Jazeera, ocorreram em países que haviam sido mais diretamente impactados pelo fechamento do Estreito de Ormuz, como Indonésia e Filipinas.

Ambos registraram forte recuperação. A Indonésia subiu 2,07%, enquanto as Filipinas avançaram 5,2%. Esses mercados haviam sofrido com o temor de interrupções prolongadas no fornecimento de energia, alta nos custos logísticos e pressões inflacionárias decorrentes do bloqueio da rota marítima.

A alta nas bolsas desses países mostra que o acordo foi interpretado como redução imediata de risco para economias dependentes de importações de energia e sensíveis a oscilações no preço do petróleo.

Petróleo cai com expectativa de normalização

Além da alta nas bolsas, o acordo provocou forte queda no petróleo. A perspectiva de reabertura do Estreito de Ormuz reduziu o prêmio de risco embutido nos preços da commodity, que vinha sendo pressionada pela possibilidade de uma interrupção prolongada no tráfego de navios.

Ormuz é uma das passagens marítimas mais importantes do mundo para o fluxo global de petróleo e gás. O bloqueio havia gerado turbulência nos mercados de energia e alimentado preocupações com inflação, custos de transporte e abastecimento de insumos estratégicos.

Com o acordo, investidores passaram a apostar em maior previsibilidade no fornecimento de energia, o que derrubou os preços do petróleo e ajudou a melhorar o humor nas bolsas.

Acordo reduz temor de inflação global

A crise no Estreito de Ormuz vinha pressionando não apenas o mercado de energia, mas também uma série de cadeias produtivas. O aumento do petróleo encarece combustíveis, fretes, fertilizantes, bens industriais e produtos de consumo.

Por isso, a reabertura da rota é vista como fator decisivo para conter novas pressões inflacionárias em economias desenvolvidas e emergentes. A queda do petróleo tende a aliviar custos para empresas e consumidores, fortalecendo a percepção de que o acordo poderá ter efeitos econômicos globais relevantes.

O alívio é especialmente importante para países asiáticos altamente dependentes de energia importada. Para essas economias, a normalização de Ormuz reduz vulnerabilidades externas e melhora as expectativas de crescimento.

Investidores veem chance de estabilização

A reação dos mercados indica que investidores passaram a enxergar o acordo como uma oportunidade de estabilização após meses de incerteza. A guerra entre Estados Unidos e Irã havia elevado a aversão ao risco, impulsionado o petróleo e pressionado moedas e bolsas em várias regiões.

Com o anúncio do pacto, o movimento se inverteu. Bolsas subiram, o petróleo caiu e ativos de risco voltaram a atrair capital. A leitura predominante é que a diplomacia reduziu a probabilidade de uma escalada militar mais ampla envolvendo Irã, Israel, Líbano e os Estados Unidos.

Ainda assim, o otimismo dos mercados depende da implementação efetiva do acordo. Qualquer novo ataque, sabotagem ou atraso na reabertura de Ormuz pode reintroduzir volatilidade nos preços da energia e nas bolsas globais.

Mercados compram a narrativa da paz

A disparada das bolsas asiáticas e a queda do petróleo mostram que os mercados compraram, ao menos no curto prazo, a narrativa da paz. O acordo entre Estados Unidos e Irã foi interpretado como um freio à escalada militar e como uma resposta concreta a um dos maiores riscos econômicos globais do momento.

Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Indonésia e Filipinas registraram ganhos expressivos, enquanto Xangai e Hong Kong também fecharam em território positivo. O movimento revela a dimensão econômica do Estreito de Ormuz e o impacto que sua reabertura pode ter sobre energia, indústria, comércio e inflação.

Depois de meses de guerra e bloqueio, investidores passaram a apostar que a diplomacia poderá devolver previsibilidade aos mercados. A paz, mesmo frágil, já produziu seu primeiro efeito: derrubou o petróleo e fez as bolsas dispararem.