Ciberataque iraniano paralisa sistema ferroviário de Israel

247 - Um ciberataque atribuído ao Irã paralisou o funcionamento do sistema ferroviário de Israel, segundo informações divulgadas por veículos de imprensa iranianos. De acordo com o relato, a ofensiva digital afetou diretamente a infraestrutura ferroviária do país, provocando a paralisação das operações.

A informação foi divulgada inicialmente pela agência iraniana Fars e repercutida internacionalmente pela agência russa TASS. Segundo o comunicado citado pela Fars, a rede ferroviária israelense foi alvo de um ataque cibernético que comprometeu o funcionamento do sistema.

De acordo com o relatório, o ataque desativou a estrutura operacional da ferrovia. O comunicado afirma: “As ferrovias de Israel foram invadidas”. Ainda segundo a declaração atribuída à agência iraniana, “como resultado de um ataque cibernético, o sistema ferroviário do inimigo foi desativado”.

A mensagem também aponta possíveis impactos nas estações do país. Conforme o texto divulgado, “todas as estações [ferroviárias israelenses] não estão seguras até segunda ordem”, sugerindo que a operação da rede teria sido interrompida por questões de segurança após o incidente.

Até o momento, não foram divulgados detalhes adicionais sobre a dimensão técnica do ataque nem sobre o tempo estimado para a normalização do sistema ferroviário israelense. Também não há informações independentes confirmando os efeitos descritos no comunicado divulgado pela agência iraniana.