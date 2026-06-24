Comissão da ONU afirma que ataques contra crianças em Gaza integram genocídio e crimes de guerra

247 - Uma comissão de inquérito das Nações Unidas afirmou que Israel continua atacando e matando deliberadamente crianças palestinas na Faixa de Gaza, em uma conduta que, segundo o órgão, integra genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, além de crimes de guerra na Cisjordânia ocupada, as informações são da Al Jazeera.

O relatório foi divulgado nesta terça-feira pela Comissão Internacional Independente de Inquérito da ONU sobre o Território Palestino Ocupado, incluindo Jerusalém Oriental, e Israel. De acordo com a Al Jazeera, o documento analisou violações cometidas contra crianças palestinas desde o início da guerra de Israel contra Gaza, em outubro de 2023.

A comissão concluiu que cerca de 30% das pessoas mortas em Gaza desde o início da ofensiva israelense eram crianças. O levantamento também afirma que ataques israelenses contra centros de cuidados neonatais e maternos colocaram em risco direto o futuro reprodutivo dos palestinos e a sobrevivência de recém-nascidos.

Segundo o relatório, a destruição e a pressão sobre estruturas médicas voltadas a gestantes, mães e bebês provocaram aumento de abortos espontâneos, defeitos congênitos e vulnerabilidades de longo prazo entre crianças palestinas.

O documento também apontou que o bloqueio israelense à entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza no ano passado teve impacto severo sobre as crianças. A comissão citou mortes associadas à fome, aumento de doenças e queda nas taxas de imunização como consequências diretas da restrição ao socorro humanitário.

“As evidências mostram que crianças palestinas foram alvos deliberados e mortas pelas forças de segurança israelenses”, disse Srinivasan Muralidhar, presidente da comissão.

“Mesmo após o cessar-fogo de outubro de 2025, crianças continuam sendo mortas e gravemente feridas, com Israel desrespeitando continuamente o cessar-fogo e a proteção devida às crianças palestinas pelo direito internacional”, afirmou.

Comissão foi criada em 2021

A comissão foi criada em 27 de maio de 2021, durante uma sessão especial do Conselho de Direitos Humanos da ONU. O mandato do órgão inclui investigar supostas violações do direito internacional, abusos de direitos humanos e as causas profundas do conflito entre Israel e Palestina.

Em setembro de 2025, a mesma comissão concluiu que havia motivos razoáveis para determinar que Israel havia cometido genocídio contra palestinos em Gaza. O comunicado afirmou que Israel praticou quatro dos cinco atos proibidos que definem genocídio segundo a Convenção sobre o Genocídio de 1948.

Entre esses atos, o documento citou assassinatos, graves danos físicos e mentais, imposição de condições destinadas a destruir um grupo e adoção de medidas para impedir a reprodução desse grupo.

Unicef aponta mais de 50 mil crianças mortas ou feridas

De acordo com a agência da ONU para a infância, o Unicef, mais de 50 mil crianças foram mortas ou feridas por forças israelenses desde o início da guerra em Gaza. A agência também afirmou que, desde a entrada em vigor do chamado cessar-fogo em outubro passado, uma criança palestina foi morta em média a cada dia por mais de oito meses.

Na segunda-feira, a ONU alertou que crianças palestinas estão ficando cada vez mais desprotegidas, à medida que organizações humanitárias e defensores de direitos humanos são obrigados a reduzir suas operações no território palestino.

Além das mortes e ferimentos, o relatório afirma que crianças palestinas foram presas e submetidas a tortura em prisões israelenses, além de outras formas graves de maus-tratos, incluindo abuso sexual.

Detenções e relatos de abuso

A Al Jazeera também citou o documentário investigativo Bodies of Evidence, que examinou o uso de violência sexual e tortura contra detentos palestinos como parte de uma política sistêmica atribuída ao Exército israelense e às autoridades penitenciárias ao longo de décadas.

Os realizadores do documentário entrevistaram crianças palestinas que foram presas e posteriormente submetidas a revistas íntimas. Algumas delas relataram que esse procedimento ocorreu repetidas vezes.

“Durante as inspeções, eles me despiram completamente. Claro, quem fazia isso era uma mulher. Mas ela zombava de mim, me filmava. Havia outros quatro ou cinco soldados, filmando e rindo de nós”, disse à Al Jazeera uma ex-criança detida.

Palestinos em todo o território ocupado, incluindo crianças, enfrentaram uma escalada de prisões e detenções desde que Israel lançou a guerra contra Gaza.

Segundo o grupo palestino de defesa dos direitos das crianças Defence for Children International-Palestine, mais da metade das crianças palestinas detidas em prisões israelenses no fim do ano passado era mantida sem acusação formal ou julgamento.

Impactos na Cisjordânia ocupada

O relatório da ONU também afirma que, além de Gaza, forças israelenses destruíram orfanatos e instalações educacionais na Cisjordânia ocupada. Segundo a comissão, essas ações afetaram o cuidado e o desenvolvimento cognitivo, social e emocional de crianças palestinas.

A comissão disse ter identificado unidades militares israelenses responsáveis por ataques contra crianças e pediu que Israel cesse a violência contra menores palestinos.

“Mesmo que as bombas e as armas se calem em Gaza e na Cisjordânia, as crianças palestinas não se recuperarão simplesmente da noite para o dia”, disse Muralidhar.

“A proteção, o cuidado e a sobrevivência das crianças palestinas são inseparáveis do direito do povo palestino à autodeterminação”, acrescentou.

“Ao atacar crianças, Israel está atacando a própria capacidade do povo palestino de existir e determinar seu futuro”, afirmou.

Israel rejeita relatório

A missão de Israel em Genebra rejeitou o relatório da comissão, classificando-o como o “segundo relatório de defesa difamatório” do órgão.

“Israel repudia veementemente essa farsa difamatória”, afirmou a missão em comunicado.

O texto israelense acrescentou que, embora “toda criança mereça proteção”, o relatório teria ignorado “as táticas brutais do Hamas”.

A comissão da ONU, no entanto, sustenta que as violações documentadas contra crianças palestinas fazem parte de um padrão mais amplo de ataques, privação de assistência humanitária, detenções e abusos que atingem diretamente a sobrevivência, o desenvolvimento e o futuro do povo palestino.