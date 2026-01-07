Companhias aéreas brasileiras ganham destaque em ranking global de pontualidade

247 - As companhias aéreas brasileiras Azul e Latam conquistaram posições de destaque no On-Time Performance Review 2025, ranking internacional que mede a pontualidade e a eficiência operacional de empresas da aviação comercial em escala global. O levantamento considera a taxa de chegadas dentro do horário previsto e o volume total de voos realizados ao longo do ano.

A Azul Linhas Aéreas alcançou a quarta colocação mundial, com índice de 85,18% de chegadas no horário. O resultado foi obtido a partir da análise de mais de 304 mil voos realizados ao longo de 2025, o que reforça o peso estatístico do desempenho. Com esse índice, a companhia brasileira superou operadoras internacionais como Qatar Airways e Iberia.

A Latam Airlines também aparece entre as dez companhias mais pontuais do mundo, ocupando a sétima posição no ranking, com taxa de 82,40%. O desempenho reflete a complexidade de sua operação, avaliada com base em mais de 580 mil voos no período. A presença simultânea de duas empresas brasileiras entre as líderes globais evidencia um avanço consistente do setor aéreo nacional em padrões de regularidade e eficiência operacional.

A liderança do ranking ficou com a Aeromexico, que alcançou índice de 90,02% de pontualidade pelo segundo ano consecutivo, considerando cerca de 188 mil voos analisados. Na sequência aparecem a Saudia, da Arábia Saudita, e a SAS, grupo que reúne operações na Suécia, Noruega e Dinamarca.

Ao comentar os resultados, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou o significado do desempenho brasileiro no cenário internacional. “Duas empresas brasileiras entre as mais pontuais do mundo é um reconhecimento importante da evolução da nossa aviação. Esses resultados refletem investimentos, planejamento, eficiência e trabalho integrado entre empresas, aeroportos e poder público”, afirmou.

O ranking das dez companhias aéreas mais pontuais de 2025 inclui ainda Avianca, da Colômbia, Turkish Airlines, da Turquia, e Delta Air Lines, dos Estados Unidos, demonstrando a elevada competitividade global do setor e o crescimento da aviação latino-americana no cenário internacional.