Congonhas retoma rotina e reduz cancelamentos após dias de transtornos

247 - O Aeroporto de Congonhas, localizado na zona sul da capital paulista, voltou a operar normalmente nesta sexta-feira (12) após dois dias marcados por fortes transtornos na malha aérea. Até as 7h, apenas três voos haviam sido cancelados, sendo uma chegada e duas partidas, indicando a normalização gradual das operações no terminal, informa a Folha de São Paulo.

Segundo informações divulgadas pela concessionária Aena, toda a infraestrutura operacional do aeroporto está disponível, assim como os serviços voltados ao atendimento dos passageiros. Apesar do cenário mais estável, a administradora recomenda que os viajantes confirmem previamente a situação de seus voos junto às companhias aéreas antes de se deslocarem até o aeroporto.

A retomada ocorre após um período crítico provocado por condições climáticas adversas. Na quarta-feira (10), ventos intensos atingiram a cidade de São Paulo, com rajadas superiores a 90 km/h, impactando diretamente as operações em Congonhas. Apenas nesse dia, foram registrados 181 cancelamentos, sendo 88 chegadas e 93 partidas interrompidas.

Já na quinta-feira (11), os reflexos do mau tempo e os ajustes necessários na malha aérea resultaram em mais 121 voos cancelados, com 67 chegadas e 54 partidas afetadas. Com a estabilização das condições meteorológicas e a reorganização das operações, o aeroporto conseguiu restabelecer sua rotina nesta sexta-feira, reduzindo significativamente o número de cancelamentos e filas de espera.