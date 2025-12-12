Funcionário da Enel é preso após ser flagrado cobrando R$ 2,5 mil para religar energia em SP

247 - Um funcionário de uma empresa terceirizada da Enel foi preso em flagrante nesta quinta-feira (11) após admitir ter cobrado R$ 2,5 mil para religar a energia de um imóvel na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. A abordagem foi feita pelo subprefeito da região, Rafael Minatogawa, que acionou a Polícia Civil. As informações são do g1.

A detenção ocorreu em meio ao apagão que atinge bairros da zona sul desde quarta-feira (10), depois de quedas de árvores e danos na rede provocados por fortes rajadas de vento. Moradores e comerciantes da região relatam que permanecem há mais de 24 horas sem energia, com prejuízos diretos ao funcionamento de estabelecimentos e perda de mercadorias.

De acordo com Minatogawa, a equipe da subprefeitura recebeu a denúncia de um comerciante e decidiu averiguar a situação. O subprefeito encontrou o funcionário na rua Estado de Israel e decidiu questioná-lo. Segundo o relato, ele deu voz de prisão ao identificar a cobrança irregular.

"Recebemos a denúncia de um comerciante, fomos apurar e o funcionário confirmou tudo, e gravamos. Eu aguardei a Civil e dei voz de prisão no ato", disse.

O subprefeito também apresenta um print enviado por um comerciante, no qual o funcionário teria compartilhado uma chave PIX para receber o valor da suposta religação.

Caso vai para a Polícia Civil; homem é preso por corrupção passiva

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) confirmou em nota que o funcionário foi preso em flagrante pelo crime de corrupção passiva. O caso foi registrado no 16º Distrito Policial, no bairro do Vila Clementino. "Policiais civis do 16º Distrito Policial (Vila Clementino) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (11), um funcionário de uma empresa de fornecimento de energia elétrica pelo crime de corrupção passiva, na Praça Manuel Vaz de Toledo, zona sul da capital", afirmou a pasta.