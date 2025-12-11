TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Sudeste

      Cerca de 1,3 milhão de imóveis seguem sem energia em São Paulo

      Enel cita danos severos na rede elétrica e não informa prazo para restabelecer o serviço

      Estabelecimento comercial sem energia elétrica (Foto: Reuters/Carlos Garcia Rawlins)

      247 - A cidade de São Paulo e municípios da Região Metropolitana entraram na noite desta quinta-feira (11) ainda sob forte impacto do ciclone extratropical que atingiu o estado na noite anterior. Ao todo, cerca de 1,3 milhão de imóveis permaneciam sem fornecimento de energia elétrica, cenário que continua afetando serviços essenciais e a rotina da população. Segundo o jornal O Globo, a Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia em grande parte da Grande São Paulo, informou que o número de unidades sem luz corresponde a aproximadamente 15% de seus clientes.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      Capital concentra maior número de imóveis sem energia

      Somente na capital paulista, cerca de 900 mil imóveis seguiam sem eletricidade ao fim do dia, o equivalente a 15% do total atendido na cidade. No momento mais crítico da ocorrência, quase um quarto dos imóveis chegou a ficar simultaneamente sem energia, de acordo com a concessionária. Até o momento, a Enel não apresentou previsão para a normalização completa do serviço, alegando a extensão dos danos causados pelo evento climático.

      Enel aponta danos severos e reconstrução da rede

      Em comunicado, a concessionária afirmou que “o evento climático causou danos severos à infraestrutura elétrica, afetando o fornecimento em diversas regiões”. A empresa informou ainda que mobilizou mais de 1.600 equipes para atuar nos reparos ao longo do dia.

      Segundo a Enel, o processo de restabelecimento é considerado complexo, pois em algumas áreas exige a “reconstrução completa da rede, com substituição de postes, transformadores e, por vezes, recondução de quilômetros de cabos”.

      Quedas de árvores agravam crise elétrica

      A Prefeitura de São Paulo informou que foram registradas 231 quedas de árvores em diferentes regiões da cidade. As ocorrências contribuíram para a interrupção do fornecimento de energia e dificultaram o trabalho das equipes técnicas, uma vez que muitas árvores atingiram diretamente a rede elétrica.

      Falta de luz compromete abastecimento de água

      A interrupção no fornecimento de energia também segue afetando o abastecimento de água. Na capital, sete bairros permaneciam com reservatórios e estações de bombeamento paralisados: Americanópolis, Cangaíba, Parelheiros, Parque do Carmo, Vila Clara, Vila Formosa e Vila Romana. A Sabesp alertou que áreas próximas podem sofrer impactos adicionais.

      Na Região Metropolitana, Itapecerica da Serra, Mauá e Santa Isabel enfrentam interrupção total no abastecimento. Já cidades como São Bernardo do Campo, Guarulhos, Cajamar, Mairiporã, Francisco Morato e Caieiras registram impactos parciais enquanto persistem os problemas na rede elétrica.

      Artigos Relacionados

      Tags