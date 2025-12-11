Cerca de 1,3 milhão de imóveis seguem sem energia em São Paulo

247 - A cidade de São Paulo e municípios da Região Metropolitana entraram na noite desta quinta-feira (11) ainda sob forte impacto do ciclone extratropical que atingiu o estado na noite anterior. Ao todo, cerca de 1,3 milhão de imóveis permaneciam sem fornecimento de energia elétrica, cenário que continua afetando serviços essenciais e a rotina da população. Segundo o jornal O Globo, a Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia em grande parte da Grande São Paulo, informou que o número de unidades sem luz corresponde a aproximadamente 15% de seus clientes.

Capital concentra maior número de imóveis sem energia

Somente na capital paulista, cerca de 900 mil imóveis seguiam sem eletricidade ao fim do dia, o equivalente a 15% do total atendido na cidade. No momento mais crítico da ocorrência, quase um quarto dos imóveis chegou a ficar simultaneamente sem energia, de acordo com a concessionária. Até o momento, a Enel não apresentou previsão para a normalização completa do serviço, alegando a extensão dos danos causados pelo evento climático.

Enel aponta danos severos e reconstrução da rede

Em comunicado, a concessionária afirmou que “o evento climático causou danos severos à infraestrutura elétrica, afetando o fornecimento em diversas regiões”. A empresa informou ainda que mobilizou mais de 1.600 equipes para atuar nos reparos ao longo do dia.

Segundo a Enel, o processo de restabelecimento é considerado complexo, pois em algumas áreas exige a “reconstrução completa da rede, com substituição de postes, transformadores e, por vezes, recondução de quilômetros de cabos”.

Quedas de árvores agravam crise elétrica

A Prefeitura de São Paulo informou que foram registradas 231 quedas de árvores em diferentes regiões da cidade. As ocorrências contribuíram para a interrupção do fornecimento de energia e dificultaram o trabalho das equipes técnicas, uma vez que muitas árvores atingiram diretamente a rede elétrica.

Falta de luz compromete abastecimento de água

A interrupção no fornecimento de energia também segue afetando o abastecimento de água. Na capital, sete bairros permaneciam com reservatórios e estações de bombeamento paralisados: Americanópolis, Cangaíba, Parelheiros, Parque do Carmo, Vila Clara, Vila Formosa e Vila Romana. A Sabesp alertou que áreas próximas podem sofrer impactos adicionais.

Na Região Metropolitana, Itapecerica da Serra, Mauá e Santa Isabel enfrentam interrupção total no abastecimento. Já cidades como São Bernardo do Campo, Guarulhos, Cajamar, Mairiporã, Francisco Morato e Caieiras registram impactos parciais enquanto persistem os problemas na rede elétrica.