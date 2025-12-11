Ricardo Nunes critica “irresponsabilidade” da Enel após novo apagão

247 - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), criticou nesta quinta-feira (11) a concessionária Enel pela demora no restabelecimento da energia elétrica após os temporais que atingiram a cidade e deixaram cerca de 1,5 milhão de imóveis sem luz. A queda no fornecimento aconteceu em meio à passagem de um ciclone extratropical pelo estado.

Nas redes sociais, o prefeito classificou a situação como mais uma “irresponsabilidade” da empresa e afirmou: “Qualquer evento climático, milhões de pessoas ficam sem energia”. Em um vídeo, Nunes aparece chegando em casa às 22h35 e comentando os impactos do temporal na cidade. Na gravação, ele relata que 137 árvores já haviam caído na capital, sendo que 35 ainda aguardavam o desligamento da energia pela Enel para que as equipes da prefeitura pudessem iniciar a remoção com segurança.

No mesmo vídeo, o prefeito faz elogios às equipes municipais que atuam na resposta às ocorrências provocadas pelos ventos fortes e pelas chuvas intensas. Nunes destaca o esforço dos servidores, mas ressalta que o avanço dos trabalhos depende diretamente da atuação da concessionária, responsável por interromper o fornecimento de energia nas áreas atingidas por quedas de árvores.

Segundo a própria Enel, somente na capital, até às 10h13, 1.073.698 endereços estavam sem luz. Na véspera, quarta-feira (10), o apagão havia atingido mais de 2 milhões de imóveis em diferentes pontos do estado.

O temporal também provocou uma intensa demanda por atendimento de emergência. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram registrados 1.327 chamados para quedas de árvores, 19 ocorrências de desabamento ou desmoronamento e 3 casos de enchentes ou alagamentos no período associado à passagem do ciclone extratropical.

Após ser atingida por tempestade e por um ciclone extratropical, a cidade de São Paulo deve enfrentar mais um dia de ventos fortes nesta quinta-feira. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da prefeitura, prevê, porém, que a intensidade dos ventos seja menor do que a registrada nos últimos dias.

Segundo o CGE, o sistema de baixa pressão que deu origem ao ciclone tende a se afastar gradualmente do estado nos próximos dias. Com isso, a expectativa é de tempo mais estável e de elevação das temperaturas ao longo do período. A previsão aponta ventos que podem chegar a 60 km/h nesta quinta-feira, depois de terem alcançado 98 km/h na terça-feira.

Ainda de acordo com o órgão, o sol deve aparecer entre poucas nuvens ao longo do dia. As temperaturas variam de mínima de 19°C durante a madrugada a máxima de 29°C no período da tarde. Os índices de umidade relativa do ar entram em leve declínio, com valores entre 32% e 90% ao longo do dia.

No restante do estado, a Defesa Civil mantém alerta moderado para a ocorrência de vendavais, com atenção especial para a região de Mogi das Cruzes. O órgão orienta a população a evitar permanecer próxima a árvores de grande porte, não deixar objetos soltos em quintais e varandas e reforçar os cuidados com idosos, crianças e animais domésticos diante da previsão de ventos fortes. A Defesa Civil mantém o alerta moderado para vendaval na região de Mogi das Cruzes.