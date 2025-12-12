Dois dias após ciclone, apagão ainda afeta mais de 800 mil imóveis em SP

247 - Quase 48 horas depois da passagem de um ciclone extratropical que se formou no Sul do país, a Região Metropolitana de São Paulo ainda registrava, na manhã desta sexta-feira (12), mais de 800 mil imóveis sem fornecimento de energia elétrica. Segundo a Enel, somente na capital paulista 589.719 endereços permaneciam sem luz. O apagão começou na quarta-feira (10), quando o total de imóveis atingidos superou 2 milhões.

Além da falta de energia, a ventania provocou uma série de ocorrências relacionadas a quedas de árvores e transtornos em diferentes pontos. Na quinta-feira (11), o Corpo de Bombeiros atendeu 233 chamados por queda de árvores e informou que não houve registros de desabamentos ou alagamentos no período.

Diante da dimensão do apagão, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) enviou, ainda na quarta-feira, um ofício à Enel solicitando esclarecimentos. No documento, a agência afirma que a Defesa Civil já havia previsto a ocorrência do ciclone extratropical para aquela data e para o dia anterior (9), apontando a possibilidade de rajadas de vento e quedas de árvores em vários pontos, “o que resultaria na interrupção do fornecimento de energia elétrica de unidades consumidoras”.

A Aneel também destacou que, conforme antecipado, a área de concessão da Enel foi impactada pelo fenômeno. De acordo com o relato citado no ofício, às 15h da quarta-feira (10/12), mais de 2 milhões de unidades estavam sem energia, volume que representaria quase 32% da área de concessão.

No mesmo documento, a agência reguladora ressaltou que o episódio não seria isolado e lembrou ocorrências anteriores em que a interrupção do serviço atingiu mais de 2 milhões de clientes durante eventos climáticos. O ofício mencionou novembro de 2023, quando 2,1 milhões de unidades ficaram sem energia, e outubro de 2024, com 2,4 milhões de pontos com fornecimento interrompido.