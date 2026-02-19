TV 247 logo
      Confira quais nações anunciaram contribuições para "Conselho de Paz" de Trump

      Aportes financeiros, tropas, assistência alimentar e projetos de reconstrução estão entre os compromissos anunciados

      Reunião inaugural do "Conselho de Paz" no Instituto de Paz dos EUA, em Washington, D.C., Estados Unidos, em 19 de fevereiro de 2026 (Foto: REUTERS/Kevin Lamarque)

      Reuters – Diversos dignitários estrangeiros que participaram da primeira reunião do "Conselho de Paz" para Gaza, proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fizeram ofertas de ajuda nesta quinta-feira (19). Entre elas estão:

      Estados Unidos: comprometem-se a contribuir com US$ 10 bilhões para a paz na fronteira, afirmou o presidente Donald Trump.

      Emirados Árabes Unidos: comprometem-se com US$ 1,2 bilhão para o "Conselho de Paz", afirmou o ministro das Relações Exteriores, xeique Abdullah bin Zayed al-Nahyan.

      Catar: compromete-se com US$ 1 bilhão para o "Conselho de Paz", afirmou o emir xeique Tamim bin Hamad Al-Thani.

      Arábia Saudita: compromete-se com US$ 1 bilhão para o "Conselho de Paz" ao longo dos próximos anos, afirmou o ministro de Estado para Relações Exteriores, Adel Al-Jubeir.

      Indonésia: está pronta para contribuir com 8 mil ou mais tropas para uma força internacional de segurança em Gaza, afirmou o presidente Prabowo Subianto.

      Cazaquistão: está pronto para contribuir com uma quantia significativa em dinheiro diretamente ao "Conselho de Paz" e também preparado para fornecer trigo como parte de um pacote de assistência alimentar, afirmou o presidente Kassym-Jomart Tokayev.

      Bahrein: está pronto para fornecer a infraestrutura e as competências necessárias para estabelecer uma plataforma eficaz de serviços digitais governamentais para Gaza, afirmou o monarca Hamad bin Isa Al Khalifa.

      Uzbequistão: está pronto para ajudar na reconstrução de escolas, creches e hospitais em Gaza, afirmou o presidente Shavkat Mirziyoyev.

      Egito: continuará seus esforços para treinar agentes da polícia palestina a fim de manter a segurança na Faixa, afirmou o primeiro-ministro Mostafa Madbouly.

      Romênia: pode ajudar a reconstruir serviços de emergência, escolas e instituições como a polícia e o sistema de justiça, afirmou o presidente Nicusor Dan.

      Turquia: pode contribuir de forma significativa para a reabilitação dos setores de saúde e educação, bem como para o treinamento policial, e está preparada para fornecer tropas à Força Internacional de Estabilização, afirmou o ministro das Relações Exteriores, Hakan Fidan.

      Marrocos: está pronto para enviar policiais e treinar agentes de Gaza e mobilizará um hospital militar de campanha, afirmou o ministro das Relações Exteriores, Nasser Bourita.

      Além disso, o Kuwait informou em comunicado que destinará US$ 1 bilhão ao "Conselho de Paz".

