Confira quais nações anunciaram contribuições para "Conselho de Paz" de Trump

Reuters – Diversos dignitários estrangeiros que participaram da primeira reunião do "Conselho de Paz" para Gaza, proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fizeram ofertas de ajuda nesta quinta-feira (19). Entre elas estão:

Estados Unidos: comprometem-se a contribuir com US$ 10 bilhões para a paz na fronteira, afirmou o presidente Donald Trump.

Emirados Árabes Unidos: comprometem-se com US$ 1,2 bilhão para o "Conselho de Paz", afirmou o ministro das Relações Exteriores, xeique Abdullah bin Zayed al-Nahyan.

Catar: compromete-se com US$ 1 bilhão para o "Conselho de Paz", afirmou o emir xeique Tamim bin Hamad Al-Thani.

Arábia Saudita: compromete-se com US$ 1 bilhão para o "Conselho de Paz" ao longo dos próximos anos, afirmou o ministro de Estado para Relações Exteriores, Adel Al-Jubeir.

Indonésia: está pronta para contribuir com 8 mil ou mais tropas para uma força internacional de segurança em Gaza, afirmou o presidente Prabowo Subianto.

Cazaquistão: está pronto para contribuir com uma quantia significativa em dinheiro diretamente ao "Conselho de Paz" e também preparado para fornecer trigo como parte de um pacote de assistência alimentar, afirmou o presidente Kassym-Jomart Tokayev.

Bahrein: está pronto para fornecer a infraestrutura e as competências necessárias para estabelecer uma plataforma eficaz de serviços digitais governamentais para Gaza, afirmou o monarca Hamad bin Isa Al Khalifa.

Uzbequistão: está pronto para ajudar na reconstrução de escolas, creches e hospitais em Gaza, afirmou o presidente Shavkat Mirziyoyev.

Egito: continuará seus esforços para treinar agentes da polícia palestina a fim de manter a segurança na Faixa, afirmou o primeiro-ministro Mostafa Madbouly.

Romênia: pode ajudar a reconstruir serviços de emergência, escolas e instituições como a polícia e o sistema de justiça, afirmou o presidente Nicusor Dan.

Turquia: pode contribuir de forma significativa para a reabilitação dos setores de saúde e educação, bem como para o treinamento policial, e está preparada para fornecer tropas à Força Internacional de Estabilização, afirmou o ministro das Relações Exteriores, Hakan Fidan.

Marrocos: está pronto para enviar policiais e treinar agentes de Gaza e mobilizará um hospital militar de campanha, afirmou o ministro das Relações Exteriores, Nasser Bourita.

Além disso, o Kuwait informou em comunicado que destinará US$ 1 bilhão ao "Conselho de Paz".