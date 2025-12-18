Conselho de Segurança da ONU se reunirá na próxima terça-feira para discutir agressão dos EUA à Venezuela

247 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas realizará, na próxima terça-feira (23), uma reunião de emergência para tratar da situação na Venezuela, confirmou nesta quinta-feira (18) a presidência do órgão, informou a agência Xinhua.

“Em resposta às suas perguntas, posso confirmar que a Presidência pretende convocar uma reunião sobre a Venezuela na terça-feira, às 15h”, afirmou à Xinhua Laura Miklic, porta-voz da Missão Permanente da Eslovênia junto às Nações Unidas.

A Eslovênia exerce a presidência rotativa do Conselho de Segurança durante o mês de dezembro.

A reunião de emergência foi solicitada pela Venezuela para discutir a agressão dos EUA, informou Caracas na quarta-feira (17).

Mais cedo, o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, pediu contenção e a desescalada imediata da situação na região do mar do Caribe, segundo informou o porta-voz das Nações Unidas arhan Haq.

Desde o início de setembro, o presidente dos EUA, Donald Trump, autorizou uma série de ataques contra embarcações supostamente envolvidas no tráfico de drogas na costa da Venezuela.

O governo venezuelano classificou essas ações como uma provocação destinada a desestabilizar a região e uma violação dos acordos internacionais sobre o status desmilitarizado e livre de armas nucleares do Caribe.

Em novembro, Trump afirmou acreditar que os dias de Maduro como chefe de Estado estavam contados, ao mesmo tempo em que garantiu que Washington não tinha planos de entrar em guerra com Caracas.

As tensões aumentaram ainda mais quando o presidente dos EUA anunciou, em 10 de dezembro, a apreensão de um navio-tanque na costa venezuelana. A procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, afirmou posteriormente que a embarcação era suspeita de transportar petróleo sancionado da Venezuela e do Irã. (Com informações da Sputnik).