Rússia pede que Trump evite “erro fatal” na Venezuela

247 - A Rússia fez um apelo direto ao governo de Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, para que evite uma escalada de tensões envolvendo a Venezuela. Em comunicado oficial, o Ministério das Relações Exteriores russo afirmou que a América Latina e o Caribe devem continuar sendo uma “zona de paz” e demonstrou preocupação com ações de Washington que afetam a navegação internacional e aumentam a instabilidade regional. As informações são da RT.

Segundo a chancelaria, há uma intensificação deliberada das pressões contra Caracas, em especial por meio do bloqueio de navios petroleiros venezuelanos. “Constatamos uma escalada contínua e deliberada das tensões em torno da Venezuela, nosso país amigo. O caráter unilateral das decisões que ameaçam a navegação internacional é particularmente preocupante”, declarou o ministério russo.

No comunicado, Moscou afirmou confiar que a atual administração norte-americana não adotará medidas que possam agravar o cenário. A chancelaria declarou esperar que “a administração do Sr. Trump, que se distingue por uma abordagem racional e pragmática, não cometa um erro fatal e se abstenha de continuar a deslizar para uma situação que acarreta consequências imprevisíveis para todo o Hemisfério Ocidental”.

A diplomacia russa também advertiu Washington contra o que chamou de visão ideológica limitada sobre a crise venezuelana. Para Moscou, esse tipo de abordagem impede a compreensão plena do contexto regional. “Defendemos de forma consistente a normalização do diálogo entre Washington e Caracas”, afirmou o ministério, reiterando a necessidade de soluções políticas e diplomáticas.

Ao final do comunicado, a Rússia reforçou seu posicionamento de apoio à Venezuela e ao governo do presidente Nicolás Maduro. “Reafirmamos nossa solidariedade ao povo venezuelano diante das provações que está enfrentando, nosso apoio à política do governo de Nicolás Maduro, voltada para a defesa dos interesses nacionais e da soberania da pátria”, destacou a chancelaria