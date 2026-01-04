Coreia do Norte acusa EUA de violar soberania venezuelana

247 - A Coreia do Norte reagiu neste domingo (4) à captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro por militares dos Estados Unidos, classificando a ação como uma grave violação da soberania da Venezuela. A manifestação reforça o posicionamento crítico de Pyongyang em relação à política externa estadunidense. O comunicado atribui a responsabilidade do episódio ao que o regime norte-coreano define como uma prática recorrente de hegemonia por parte de Washington em assuntos internacionais. Segundo a AFP, a posição foi divulgada pela agência estatal KCNA

Reação oficial de Pyongyang

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte afirmou que o governo “denuncia veementemente o ato de busca de hegemonia dos EUA cometido na Venezuela”. A nota oficial sustenta que a captura do chefe de Estado venezuelano representa uma afronta direta ao princípio da soberania nacional.

O comunicado ainda associa o episódio a um padrão mais amplo de atuação dos Estados Unidos no cenário global, especialmente em países que mantêm posições políticas divergentes de Washington.

Críticas à política externa dos EUA

Na avaliação expressa pela chancelaria norte-coreana, a ação envolvendo Maduro reforça uma visão já consolidada sobre a conduta estadunidense. “O incidente é mais um exemplo que confirma claramente, mais uma vez, a natureza desonesta e brutal dos EUA”, afirmou o porta-voz.