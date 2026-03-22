Coreia do Norte: Kim Jong Un é reconduzido como presidente dos assuntos do Estado

247 - O líder norte-coreano Kim Jong Un foi novamente eleito presidente dos assuntos do Estado, segundo informou a agência oficial KCNA. A decisão ocorreu durante a primeira sessão da Assembleia Popular Suprema, realizada no domingo (22) em Pyongyang. As informações são da agência Reuters.

O encontro teve como pauta a eleição do presidente da Comissão de Assuntos do Estado, bem como de outros órgãos de liderança do governo. Além disso, a Assembleia discutiu alterações e complementos à constituição socialista vigente, de acordo com o comunicado da mídia estatal.

Assembleia Popular Suprema

A Assembleia Popular Suprema, órgão legislativo responsável por ratificar as políticas do Estado, normalmente se reúne após o Congresso do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte.

Durante a sessão, também foi revisado o plano econômico quinquenal, anunciado no nono congresso da legenda, realizado em fevereiro. A revisão busca monitorar e ajustar as metas estabelecidas para o desenvolvimento econômico do país nos próximos cinco anos.