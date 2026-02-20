Em congresso-chave, Kim Jong Un destaca "grande transformação" na Coreia do Norte nos últimos cinco anos

Reuters – O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, iniciou a revisão dos avanços do país nos últimos cinco anos, período que teria promovido uma "grande transformação", durante o segundo dia de um congresso-chave do partido, informou neste sábado a agência estatal KCNA. O Nono Congresso do Partido dos Trabalhadores da Coreia, legenda governista, foi aberto na quinta-feira (19) e deve durar alguns dias.

Considerado o maior evento político do país, realizado a cada cinco anos, o encontro define diretrizes políticas e pode promover mudanças em cargos de liderança abaixo do comandante supremo Kim.

O partido governista exaltou "sucessos notáveis" em áreas como política, economia, cultura, defesa e diplomacia sob a liderança de Kim nos últimos cinco anos. O Comitê Central do partido afirmou ter priorizado a identificação de deficiências antes de destacar os êxitos, mas não detalhou quais seriam essas falhas.

A KCNA informou na sexta-feira (20) que 5.000 membros do Partido dos Trabalhadores participam da reunião. Não houve menção à presença de autoridades estrangeiras de alto escalão, embora a agência tenha registrado o envio de cartas de felicitação da Rússia, China, Vietnã e Laos. Espera-se que a Coreia do Norte apresente suas capacidades militares em um desfile e anuncie metas de desenvolvimento de armamentos como parte do encontro.