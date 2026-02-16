Kim Jong Un conclui entrega de 10 mil moradias em Pyongyang antes de congresso político decisivo

Reuters — O líder norte-coreano Kim Jong Un marcou a conclusão de 10 mil novas moradias construídas em Pyongyang, informou a mídia estatal KCNA, enquanto o país se prepara para realizar um congresso crucial do partido. Kim tem visitado canteiros de obras e destacado avanços nos últimos meses, enquanto a Coreia do Norte se prepara para convocar o Nono Congresso do Partido dos Trabalhadores da Coreia em fevereiro — o maior encontro político do país, que avalia o desempenho, define novas metas políticas e pode trazer mudanças na liderança.

Na segunda-feira, Kim supervisionou a cerimônia de conclusão de 10 mil casas no Distrito de Hwasong, em Pyongyang, alcançando a meta de 50 mil novas residências na área metropolitana estabelecida durante o Oitavo Congresso, há cinco anos. "Com base nas conquistas transformadoras... durante o período do Oitavo Congresso, o Nono Congresso do partido estabelecerá uma meta ainda mais grandiosa de reconstrução e criação", disse Kim.

Os delegados e o público que devem participar do próximo congresso do partido chegaram a Pyongyang na segunda-feira (16). Nas duas ocasiões anteriores, em 2016 e 2021, o congresso começou entre três e quatro dias após a chegada dos delegados a Pyongyang, segundo Hong Min, analista do Instituto Coreano para Unificação Nacional, em Seul.