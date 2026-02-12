Kim Jong Un avança na escolha da filha como herdeira política

247 - A Coreia do Norte pode estar se preparando para uma nova transição de poder dentro da família Kim. A agência de espionagem da Coreia do Sul informou ao Parlamento, nesta quinta-feira, que o líder norte-coreano Kim Jong Un escolheu sua filha, Kim Ju Ae, como herdeira política.

Segundo a BBC, que divulgou as informações com base em declarações da agência de inteligência sul-coreana, a jovem estaria na etapa formal de “designação como sucessora”, após meses de aparições públicas ao lado do pai em eventos de grande visibilidade.

A avaliação foi apresentada pelo Serviço Nacional de Inteligência (NIS) da Coreia do Sul a parlamentares. O órgão afirmou que levou em consideração “uma série de circunstâncias”, incluindo a presença cada vez mais frequente de Ju Ae em cerimônias oficiais. A agência também informou que acompanhará de perto se ela participará do congresso do Partido dos Trabalhadores, previsto para o fim do mês — o maior evento político do país, realizado a cada cinco anos.

No congresso, Pyongyang deve detalhar prioridades para os próximos cinco anos, incluindo diretrizes de política externa, planejamento militar e ambições nucleares.

O deputado Lee Seong-kwen declarou a jornalistas que Ju Ae, anteriormente descrita pelo NIS como estando em processo de “treinamento” para a sucessão, agora alcançou um novo estágio. “As Kim Ju Ae has shown her presence at various events, including the founding anniversary of the Korean People's Army and her visit to the Kumsusan Palace of the Sun, and signs have been detected of her voicing her opinion on certain state policies, the NIS believes she has now entered the stage of being designated as successor”, afirmou Lee.

Kim Ju Ae é o único filho reconhecido publicamente de Kim Jong Un com sua esposa, Ri Sol Ju. A agência sul-coreana acredita que o líder norte-coreano tenha um filho mais velho, mas ele jamais foi apresentado oficialmente nem exibido na mídia estatal.

A existência de Ju Ae veio a público em 2013 por meio de uma declaração do ex-jogador de basquete norte-americano Dennis Rodman. Em entrevista ao jornal The Guardian à época, ele afirmou ter “held baby Ju Ae” durante visita ao país.

A jovem, que teria cerca de 13 anos, apareceu pela primeira vez na televisão estatal em 2022, quando foi mostrada de mãos dadas com o pai durante a inspeção de um míssil balístico intercontinental. Desde então, tornou-se presença constante na mídia oficial. Em setembro, participou de uma visita a Pequim — sua primeira viagem internacional conhecida — acompanhando Kim Jong Un à maior parada militar já realizada pela China. Na ocasião, foi vista desembarcando do trem blindado do líder na estação ferroviária da capital chinesa.

Imagens divulgadas pelo regime frequentemente mostram Ju Ae caminhando ao lado do pai, e não atrás dele — um detalhe considerado significativo em um país onde a iconografia oficial carrega forte simbolismo político. Em algumas ocasiões recentes, ela apareceu em posição de destaque semelhante à de Kim Jong Un, algo incomum na cobertura estatal.

O deputado Park Sun-won afirmou que o papel desempenhado por Ju Ae em eventos públicos indica que ela já estaria oferecendo contribuições em políticas estatais e sendo tratada como líder de fato em segundo lugar na hierarquia.

A eventual sucessão representaria a continuidade de três gerações da família Kim no comando do país. Ainda assim, a possível escolha de uma filha como herdeira levanta questionamentos em uma sociedade tradicionalmente patriarcal. Analistas e desertores norte-coreanos já consideraram improvável a ascensão de uma mulher à liderança máxima, embora a irmã de Kim Jong Un, Kim Yo Jong, ocupe posição de destaque no Comitê Central do Partido dos Trabalhadores e seja apontada como figura influente no regime.

Também chama atenção o fato de Kim Jong Un, que ainda é relativamente jovem, já indicar publicamente uma sucessora adolescente. Não está claro quais mudanças uma eventual liderança de Ju Ae poderia trazer ao país.