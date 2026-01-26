Trump eleva tarifas de 15% para 25% sobre certas importações da Coreia do Sul

Reuters - O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que estava aumentando as tarifas sobre as importações vindas da Coreia do Sul para os EUA relacionadas a automóveis, madeira e produtos farmacêuticos para 25%, enquanto acusava o Legislativo do aliado de "não estar cumprindo" seu acordo comercial com Washington.

"O Legislativo da Coreia do Sul não está cumprindo seu acordo com os Estados Unidos", escreveu Trump nas mídias sociais.

"Como o Legislativo coreano não promulgou nosso Acordo Comercial Histórico, o que é prerrogativa deles, estou aumentando as TARIFAS sul-coreanas sobre automóveis, madeira serrada, produtos farmacêuticos e todas as outras TARIFAS recíprocas, de 15% para 25%."

A Presidência da Coreia do Sul não fez comentários imediatos.

A Coreia do Sul vinha trabalhando para implementar um acordo anunciado com Washington em novembro, que reduziria as tarifas dos EUA sobre suas exportações. Mais recentemente, a Coreia do Sul se envolveu com Washington para explicar a investigação de Seul sobre a empresa de comércio eletrônico Coupang, que tem sede nos EUA, decorrente de um vazamento de dados em massa.

Trump tem usado a alavancagem das tarifas em seu segundo mandato em sua política externa. Economistas levantaram preocupações sobre essa abordagem e a medida também enfrenta um teste em um caso em andamento na Suprema Corte dos EUA.