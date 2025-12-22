Rússia nega diálogo com Coreia do Sul sobre programa nuclear da Coreia do Norte

247 - O governo da Rússia negou de forma categórica a existência de qualquer negociação com a Coreia do Sul relacionada ao programa nuclear da República Popular Democrática da Coreia (RPDC). A posição oficial foi apresentada pelo Ministério das Relações Exteriores russo, em resposta a informações que sugeriam contatos diplomáticos sobre o tema entre Moscou e Seul, informa a Prensa Latina, com base em declarações da porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova.

Segundo a diplomata russa, não há, por parte de seu país consultas com autoridades sul-coreanas sobre assuntos que envolvam as relações intercoreanas, tampouco sobre a questão nuclear da RPDC.

“O lado russo não mantém consultas com o lado sul-coreano sobre assuntos que afetam as relações bilaterais entre Pyongyang e Seul, muito menos sobre a questão nuclear da Coreia do Norte, já que, para Moscou, ela não existe”, afirmou Zakharova em comunicado publicado no site oficial do Ministério das Relações Exteriores.

A porta-voz também destacou que não existem representantes no ministério, nem em outras instâncias do Estado russo, encarregados de tratar desse suposto tema. Na avaliação de Zakharova, houve uma tentativa deliberada de distorção ao apresentar uma viagem de trabalho de uma delegação sul-coreana a Moscou como se fosse uma rodada de negociações oficiais entre os dois governos.

Ela classificou a iniciativa como uma “tentativa grosseira”, esclarecendo que a visita ocorreu a convite de círculos acadêmicos russos, sem qualquer caráter diplomático ou governamental. Para Moscou, a apresentação do episódio como diálogo oficial busca criar uma narrativa falsa sobre a política externa russa.

Nesse contexto, Zakharova afirmou que setores contrários à cooperação entre a Rússia e a RPDC seguem empenhados em gerar desconfiança e enfraquecer a relação bilateral. “O objetivo dessa falsificação é claro: prejudicar a parceria estratégica abrangente entre a Federação Russa e a República Popular Democrática da Coreia”, concluiu a porta-voz.

A declaração reforça a posição de Moscou de preservar e aprofundar sua parceria estratégica com Pyongyang, rejeitando interpretações que, segundo o governo russo, não correspondem à realidade diplomática entre os países envolvidos.