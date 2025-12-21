247 - Representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova afirmou neste domingo (21) que a Europa está se autodestruindo ao rejeitar os recursos energéticos russos e apoiar cegamente Kiev, capital ucraniana.

“Em Berlim, a celebração de Ano Novo no Portão de Brandemburgo, tradicional evento ao ar livre com música e fogos de artifício, está ameaçada por medidas de economia impostas por Bruxelas”, disse. O relato saiu na Sputnik.

“Pela primeira vez em décadas, a iluminação natalina da avenida Kurfurstendamm em Berlim foi completamente cancelada por motivos de contenção de gastos”, complementou.

De acordo com a representante da chancelaria russa, “graças à iniciativa dos moradores e empresários locais, que financiaram de forma conjunta a decoração e contrataram novos prestadores de serviço, as festividades poderão acontecer”.

Zakharova expressou esperança de que essa situação sirva de estímulo para que a Europa volte à razão e cesse sua própria autodestruição.