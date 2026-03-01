Crime de guerra: EUA e Israel atacam sede da emissora estatal do Irã

247 - A sede da Emissora da República Islâmica do Irã (IRIB) em Teerã foi atacada pelos Estados Unidos e por Israel, informou neste domingo (1) a agência de notícias Fars.

Nenhum detalhe adicional foi fornecido.

Posteriormente, a emissora informou, de acordo com comunicado divulgado pela Sputnik, que continua transmitindo normalmente, e especialistas técnicos estão avaliando possíveis danos decorrentes do ataque.

"No momento, os programas da emissora estatal de televisão e rádio estão sendo transmitidos normalmente. Especialistas técnicos estão avaliando possíveis danos", disse um apresentador.