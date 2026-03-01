Porta-aviões dos EUA foge para o Oceano Índico após ataque do Irã, diz IRGC

247 - O porta-aviões USS Abraham Lincoln deixou sua posição em direção ao Oceano Índico após um ataque iraniano, afirmou neste domingo (1) o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês).

"Após o ataque, a embarcação se dirigiu ao Oceano Índico a partir de sua base, onde estava estacionada", diz o comunicado, citado pela emissora estatal iraniana IRIB, conforme divulgado pela agência Sputnik.

O IRGC também afirmou neste domingo ter lançado um ataque de mísseis e drones contra um navio de reabastecimento de um grupo de porta-aviões americano.

"Um navio de reabastecimento do grupo do porta-aviões americano foi atacado por drones e sistemas de mísseis a 700 quilômetros do porto de Chabahar [no sudeste do Irã], deixando-o inoperante", diz o comunicado, citado pela emissora estatal iraniana IRIB.