      Porta-aviões dos EUA foge para o Oceano Índico após ataque do Irã, diz IRGC

      Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã também afirmou ter desabilitado as capacidades de um navio de reabastecimento militar dos EUA

      USS Abraham Lincoln (CVN-72) (Foto: REUTERS/Mike Blake)

      247 - O porta-aviões USS Abraham Lincoln deixou sua posição em direção ao Oceano Índico após um ataque iraniano, afirmou neste domingo (1) o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês).

      "Após o ataque, a embarcação se dirigiu ao Oceano Índico a partir de sua base, onde estava estacionada", diz o comunicado, citado pela emissora estatal iraniana IRIB, conforme divulgado pela agência Sputnik.

      O IRGC também afirmou neste domingo ter lançado um ataque de mísseis e drones contra um navio de reabastecimento de um grupo de porta-aviões americano.

      "Um navio de reabastecimento do grupo do porta-aviões americano foi atacado por drones e sistemas de mísseis a 700 quilômetros do porto de Chabahar [no sudeste do Irã], deixando-o inoperante", diz o comunicado, citado pela emissora estatal iraniana IRIB.

