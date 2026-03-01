TV 247 logo
      Buscar
      AI Gemini

      Resumo premium do artigo

      Exclusivo para assinantes

      Síntese jornalística com foco no essencial, em segundos, para leitura rápida e objetiva.

      Fazer login
      HOME > Mundo

      Em retaliação, IRGC lança mísseis balísticos contra porta-aviões dos EUA

      Por outro lado, as forças militares americanas atacaram uma corveta iraniana da classe Jamaran

      Pessoas se reúnem para lamentar a morte do aiatolá Ali Khamenei (Foto: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

      247 - Teerã lançou quatro ataques de mísseis balísticos contra o porta-aviões americano USS Abraham Lincoln, informou neste domingo (1) o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC, na sigla em inglês).

      "O porta-aviões americano USS Abraham Lincoln foi atacado com quatro mísseis balísticos", diz o comunicado do IRGC divulgado pela emissora estatal iraniana e citado pela Sputnik

      Os ataques retaliatórios de Teerã contra os EUA e Israel entraram em uma "nova fase", afirmou o IRGC.

      Por outro lado, as forças militares americanas atacaram uma corveta iraniana da classe Jamaran durante a Operação Epic Fury, e a embarcação estaria supostamente afundando, informou neste domingo o Comando Central dos EUA (CENTCOM, na sigla em inglês).

      "Uma corveta iraniana da classe Jamaran foi atingida pelas forças americanas no início da Operação Epic Fury. O navio está afundando no fundo do Golfo de Omã, no cais de Chah Bahar. Como disse o presidente, os membros das forças armadas do Irã, do CGRI e da polícia 'devem depor as armas'. Abandonem o navio", escreveu o CENTCOM na rede social X.

      No sábado (28), os Estados Unidos e Israel lançaram uma série de ataques contra alvos iranianos, incluindo Teerã, causando danos materiais e vítimas civis. O Irã lançou ataques retaliatórios de mísseis contra o território israelense, bem como contra infraestruturas militares americanas no Oriente Médio.

      Artigos Relacionados

      Tags