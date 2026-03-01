CGTN – Uma pesquisa online divulgada pela CGTN para internautas globais mostrou que 93,9% dos entrevistados condenaram a ação militar dos EUA e de Israel, considerando a ofensiva uma violação da soberania, segurança e integridade territorial do Irã. Eles pediram a imediata interrupção das operações militares para evitar uma escalada maior das tensões.

Nesse sabádo, 28 de fevereiro, EUA e Israel lançaram um ataque militar conjunto ao Irã, resultando na morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei. Em retaliação, o Irã atacou várias bases militares norte-americanas no Oriente Médio e alvos relacionados a Israel, escalando significativamente a situação regional.

A ação militar ocorreu durante negociações diplomáticas em andamento entre os EUA e o Irã, chocando profundamente o público internacional. Na pesquisa, 86,8% dos entrevistados criticaram os EUA por intensificar a dissuasão militar durante o processo de tratativas, considerando uma demonstração da “hegemonia americana”.

Os participantes argumentaram que essas ações não apenas desrespeitam os princípios fundamentais do direito internacional, mas também destroem a possibilidade de resolver disputas por meios diplomáticos. A força nunca foi o caminho certo para resolver disputas internacionais, apenas exacerba ódio e conflitos. Já 79,8% dos entrevistados concordaram fortemente com essa visão, observando que inúmeros fatos mostraram repetidamente que a pressão militar dos EUA sobre outros países não elimina fundamentalmente as diferenças, mas sim reduz o espaço para negociação, intensificando contradições e oposição.

A militar já causou inúmeras vítimas. Organizações internacionais como as Nações Unidas, assim como líderes e governos de vários países, condenaram a ação militar EUA-Israel e solicitaram que todas as partes retomem o diálogo para evitar uma maior escalada.

Na pesquisa, 90% dos entrevistados expressaram preocupação de que o processo de paz já frágil no Oriente Médio se deteriore rapidamente, apontando que a escalada da situação no Oriente Médio não serviria aos interesses de nenhuma das partes. Além disso, 94,7% dos ouvidos acreditam que a abordagem da “hegemonia americana”, que desconsidera o direito internacional e as normas das relações internacionais, também está escalando e prejudicará seriamente a confiança global nos mecanismos multilaterais, desestabilizando a estabilidade estratégica global.

A pesquisa foi divulgada nas plataformas em inglês, espanhol, francês, árabe e russo da CGTN, atraindo 23.464 respondentes durante 24 horas em todo o mundo para participar e compartilhar opiniões.

