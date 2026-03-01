Aiatolá iraniano Shirazi declara guerra sagrada contra Israel e EUA

247 - O influente líder religioso iraniano aiatolá Makarem Shirazi declarou neste domingo (1) a guerra sagrada contra Israel e os Estados Unidos, após a morte do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei.

No sábado (28), Khamenei foi morto em seu gabinete por um ataque de mísseis americano-israelense.

"O povo iraniano e o mundo islâmico vão vingar o sangue do mártir — o líder supremo do Irã. Os principais responsáveis por este crime são o governo americano e o perverso regime israelense. Esta vingança é um dever religioso para todos os muçulmanos do mundo, destinado a erradicar o mal de nosso mundo", disse Shirazi, conforme citado pela agência de notícias Tasnim.

Nesse sentido, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, prometeu neste domingo vingar a morte do líder supremo Ali Khamenei nos ataques israelenses e americanos, acrescentando que Teerã considera a retaliação seu direito legítimo.

"O Irã considera seu dever e direito legítimo vingar este crime histórico e pretende usar todos os meios disponíveis para cumprir esta grande obrigação", disse Pezeshkian em comunicado divulgado por seu gabinete.

O presidente também expressou condolências pela morte de Khamenei, afirmando que "o caminho deste grande homem será continuado". (Com informações da Sputnik).