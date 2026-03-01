TV 247 logo
      Ex-presidente Ahmadinejad, comandante do IRGC e ministro da defesa são mortos em ataques sionistas contra o Irã

      O IRGC nomeou Ahmad Vahidi para o cargo de novo comandante

      Teerã sob ataque sionista (Foto: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

      247 - O ex-presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad foi morto em um ataque dos Estados Unidos e de Israel, informou neste domingo (1) a agência de notícias iraniana ILNA, citada pela Sputnik.

      Ahmadinejad, que presidiu o Irã de 2005 a 2013, teria sido morto em um ataque ao distrito de Narmak, em Teerã, acrescentou a agência.

      No entanto, as autoridades oficiais e o gabinete do ex-líder ainda não confirmaram sua morte.

      A televisão estatal iraniana confirmou mais cedo a morte do alto comando das forças armadas iranianas durante os ataques dos EUA e de Israel, incluindo o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, que era o comandante-em-chefe das forças armadas iranianas.

      Entre os mortos estão o chefe do Estado-Maior das forças armadas iranianas, Abdulrahim Mousavi; o ministro da Defesa, Aziz Nasirzadeh; o comandante do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês), Mohammad Pakpour; e o secretário do Conselho de Defesa, Ali Shamkhani.

      O IRGC nomeou Ahmad Vahidi, que anteriormente atuava como assessor, para o cargo de comandante, informou a agência de notícias iraniana Khabar Online.

      No sábado, os Estados Unidos e Israel lançaram uma série de ataques contra alvos iranianos, incluindo Teerã, causando danos materiais e vítimas civis. O Irã lançou ataques retaliatórios de mísseis contra o território israelense, bem como contra infraestruturas militares americanas no Oriente Médio.

