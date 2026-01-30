Czar da fronteira dos EUA recua e diz que ICE em Mineápolis se concentrará em operações estratégicas

(Reuters) - O czar da fronteira dos EUA, Tom Homan, recém-empossado como comandante da ofensiva de fiscalização da imigração do presidente Donald Trump em Mineápolis, disse na quinta-feira (29) que os agentes federais vão se concentrar em “operações de fiscalização estratégicas e direcionadas”, marcando uma mudança nas táticas agressivas que provocaram indignação nacional.

Homan também afirmou que pretende reduzir a força de 3.000 agentes destacados para a cidade após o que ele descreveu como reuniões produtivas com o governador de Minnesota, Tim Walz, o prefeito de Mineápolis, Jacob Frey, e outros líderes locais.

“Podemos fazer melhor”, disse ele. “Conseguimos alguns ganhos significativos, coordenação e cooperação significativas, e vocês verão algumas mudanças enormes ocorrendo aqui nesta cidade.”

Sua aparição sugeriu uma continuação da redução da tensão por parte do governo Trump, que tem sofrido pressão política crescente para recalibrar sua abordagem em Mineápolis depois que dois cidadãos norte-americanos foram mortos a tiros por agentes federais.

Um memorando interno recém-emitido por autoridade de alto escalão da Agência de Imigração e Alfândega (ICE) orienta os agentes federais a evitar qualquer comunicação e envolvimento desnecessários com “agitadores”, a fim de não “inflamar a situação”.

A diretiva, vista pela Reuters na quarta-feira à noite, também ordena que os agentes do ICE visem apenas imigrantes com antecedentes criminais ou condenações, um afastamento das táticas anteriores que incluíam parar aleatoriamente pessoas na rua para exigir provas documentais de residência legal ou cidadania nos EUA.

Homan pressionou por mais acesso às prisões de Minnesota para os agentes do ICE, para que possam prender imigrantes que vivem ilegalmente no país quando forem libertados da custódia local, argumentando que isso diminuiria a necessidade de batidas policiais mais perturbadoras nas ruas.

“Mais agentes na prisão significa menos agentes nas ruas”, disse ele.

Homan afirmou que os manifestantes têm o direito de protestar, mas pediu que permanecessem pacíficos. Algumas autoridades do governo Trump chamaram manifestantes em Mineápolis de agitadores pagos, sem qualquer evidência.

O memorando e as palavras de Homan contrastaram com o discurso duro de Trump e alguns de seus altos representantes nesta semana.

Um dia depois de adotar um tom conciliador em suas declarações públicas, o presidente republicano usou sua plataforma Truth Social na quarta-feira para alertar que o prefeito de Mineápolis, Jacob Frey, um democrata, estava “brincando com fogo” ao continuar insistindo que as autoridades municipais não teriam nenhum papel na aplicação das leis federais de imigração.