Declaração do fórum Rússia-África é aprovada por consenso no Cairo, diz Lavrov

247 - A declaração conjunta da segunda conferência ministerial do Fórum de Parceria Rússia-África foi aprovada no sábado (20), por unanimidade, por todos os países participantes do encontro, realizado no Cairo. A informação foi divulgada pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, ao final da reunião, que reuniu representantes russos e africanos para discutir cooperação política, econômica e diplomática.

De acordo com a agência russa TASS, Lavrov destacou que o documento consolida, de forma detalhada, todas as áreas de trabalho prático conjunto entre a Rússia e os países africanos, servindo como base para as próximas etapas da parceria. Segundo ele, a declaração expressa posições de princípio sobre temas centrais do desenvolvimento internacional.

“Todas as áreas de trabalho prático conjunto estão refletidas em detalhes na declaração conjunta, que foi adotada por unanimidade e que servirá de guia para o nosso trabalho futuro”, afirmou o chanceler russo após o encerramento da conferência ministerial.

Lavrov explicou que o texto deixa claras as abordagens compartilhadas pelos países participantes em relação aos principais desafios globais. Entre os pontos centrais, ele ressaltou o compromisso com os fundamentos do direito internacional. “Em particular, gostaria de destacar a afirmação clara de que todos os países devem honrar todos os princípios da Carta da ONU”, declarou.

O ministro também chamou atenção para o destaque dado à independência econômica e política das nações africanas. Segundo Lavrov, a declaração enfatiza a necessidade de “fortalecer a independência econômica dos países africanos”, além de “defender seus direitos ao desenvolvimento econômico independente, à escolha independente de parceiros” e à condução de políticas externas soberanas.

Outro ponto sublinhado pelo chefe da diplomacia russa foi o apoio explícito à recente resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas que institui o Dia Internacional contra o Colonialismo em Todas as Suas Formas e Manifestações, celebrado em 14 de dezembro. “Nossa declaração conjunta reflete um claro apoio à recente resolução da Assembleia Geral da ONU que declara o dia 14 de dezembro como o Dia Internacional contra o Colonialismo em Todas as Suas Formas e Manifestações”, afirmou.

Lavrov acrescentou que a data terá um papel mobilizador no âmbito multilateral. “Este dia será comemorado anualmente e isso nos estimulará a consolidar esforços dentro das Nações Unidas para exterminar as formas atuais de colonialismo e as práticas neocoloniais”, disse.

A segunda conferência ministerial do Fórum de Parceria Rússia-África ocorreu nos dias 19 e 20 de dezembro, no Cairo, reunindo delegações para discutir o aprofundamento das relações políticas, econômicas e institucionais entre a Rússia e os países do continente africano.