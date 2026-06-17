Defesa de Luigi Mangione quer alegar transtorno mental em julgamento

247 - A defesa de Luigi Mangione, acusado de matar o CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, pretende argumentar que ele sofria de uma "perturbação emocional extrema" quando ocorreu o crime. A informação foi divulgada durante audiência realizada nesta quarta-feira (17), segundo o Metrópoles.

A estratégia deverá ser apresentada no julgamento estadual previsto para setembro, em Nova York. Caso o argumento seja aceito pelo júri, Mangione não seria absolvido, mas a acusação poderia ser reclassificada para homicídio culposo, cuja pena máxima é de 25 anos de prisão.

Se a tese for rejeitada, o réu poderá ser condenado por homicídio doloso, crime que pode resultar em prisão perpétua. O argumento relacionado à saúde mental não poderá ser utilizado no processo federal que também tramita contra ele.

Acusações contra Mangione

Luigi Mangione é acusado de assassinar Brian Thompson, então CEO da UnitedHealthcare, em dezembro de 2024, em Nova York. No processo estadual, ele responde por homicídio em segundo grau e por crimes relacionados à posse ilegal de armamentos, incluindo um silenciador e uma arma produzida por impressão 3D.

Na esfera federal, as acusações incluem perseguição interestadual e o uso de telefone e internet para monitorar a vítima. A promotoria chegou a buscar o enquadramento do caso como terrorismo, o que poderia abrir caminho para uma condenação à pena de morte.

No entanto, as acusações ligadas a terrorismo foram retiradas por decisão judicial em 2025. Mangione se declarou inocente de todas as acusações e permanece à espera dos julgamentos.

Juiz cobra detalhes da defesa

O caso é conduzido por Gregory Carro, juiz da Suprema Corte do Estado de Nova York. Durante a audiência, ele informou que documentos relacionados ao processo serão divulgados publicamente, incluindo a transcrição de uma audiência realizada sob sigilo no início deste mês, após a conclusão das edições necessárias.

Segundo o magistrado, os advogados ainda precisam detalhar os fatores que teriam levado Mangione a desenvolver a alegada perturbação emocional extrema. Essas informações, afirmou, são necessárias para que a acusação decida se solicitará uma avaliação conduzida por especialista próprio.

Acusação aponta planejamento do crime

De acordo com os promotores, o assassinato de Brian Thompson teria sido planejado. A acusação sustenta que Mangione registrou em um caderno o desejo de matar um executivo do setor de seguros de saúde.

Os investigadores afirmam ainda que ele viajou de outro estado até Manhattan e aguardou a chegada da vítima, que se dirigia a uma conferência com investidores.