Departamento de guerra dos EUA diz que prepara ataque militar à Nigéria

247 - O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, afirmou que o departamento estava se preparando para agir contra a Nigéria, rica em petróleo, após uma ordem do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Sim senhor. O assassinato de cristãos inocentes na Nigéria — e em qualquer lugar — deve terminar imediatamente. O Departamento de Guerra está se preparando para agir", disse Hegseth no X.

Ele anexou à publicação uma captura de tela do post de Trump sobre a prontidão para agir contra esse país africano por conta de supostos "assassinatos de cristãos" por "terroristas".

"Ou o governo nigeriano protege os cristãos, ou nós mataremos os Terroristas Islâmicos que estão cometendo essas horríveis atrocidades", acrescentou Hegseth. (Com informações da Sputnik).