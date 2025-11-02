TV 247 logo
      Departamento de guerra dos EUA diz que prepara ataque militar à Nigéria

      País africano é um dos mais ricos em petróleo do mundo

      Donald Trump e Pete Hegseth na Casa Branca, em Washington, D.C. - 05/09/2025 (Foto: REUTERS/Brian Snyder)

      247 - O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, afirmou que o departamento estava se preparando para agir contra a Nigéria, rica em petróleo, após uma ordem do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

      "Sim senhor. O assassinato de cristãos inocentes na Nigéria — e em qualquer lugar — deve terminar imediatamente. O Departamento de Guerra está se preparando para agir", disse Hegseth no X.

      Ele anexou à publicação uma captura de tela do post de Trump sobre a prontidão para agir contra esse país africano por conta de supostos "assassinatos de cristãos" por "terroristas". 

      "Ou o governo nigeriano protege os cristãos, ou nós mataremos os Terroristas Islâmicos que estão cometendo essas horríveis atrocidades", acrescentou Hegseth. (Com informações da Sputnik). 

