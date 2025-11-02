Trump ameaça "invadir" Nigéria e fala em "assassinatos de cristãos"

247 - Os Estados Unidos cessarão imediatamente toda a ajuda à Nigéria se o assassinato de cristãos continuar, disse no sábado (1) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acrescentando que instruirá o Pentágono a preparar uma possível invasão militar ao país africano rico em petróleo para, segundo ele, "erradicar os terroristas islâmicos".

"Se o governo nigeriano continuar a permitir o assassinato de cristãos, os EUA irão imediatamente suspender toda a ajuda e assistência à Nigéria, e muito bem podem invadir agora esse país envergonhado, com armas em punho, para eliminar completamente os Terroristas Islâmicos que estão cometendo essas horríveis atrocidades. Estou, por meio deste, instruindo nosso Departamento de Guerra a preparar-se para uma possível ação. Se atacarmos, será rápido, atroz e doce, assim como os bandidos terroristas atacam nossos ADORADOS cristãos! AVISO: O GOVERNO NIGERIANO DEVERIA AGIR RÁPIDO!" Trump escreveu no Truth Social.