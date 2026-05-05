Deputada francesa vê Lula como exemplo contra extrema-direita para candidatura de Mélenchon
Clémence Guetté citou o presidente brasileiro ao defender Jean-Luc Mélenchon como nome capaz de enfrentar a extrema-direita
247 - A deputada francesa Clémence Guetté, vice-presidente da Assembleia Nacional, citou Lula ao defender Jean-Luc Mélenchon como nome capaz de enfrentar a extrema direita na França, e lembrou o apoio antigo do presidente brasileiro ao líder da esquerda francesa.
Na mensagem, Guetté recordou declarações atribuídas a Lula sobre Mélenchon. “Acho que Mélenchon tem um discurso para enfrentar a extrema direita”, afirmou o presidente, segundo a deputada. Em seguida, ela também destacou outra fala: “Ele deve se tornar presidente!”.
Guetté associou a trajetória política de Lula no Brasil ao cenário francês. De acordo com a parlamentar, Lula apoia Jean-Luc Mélenchon há anos e, mesmo após derrotas eleitorais, conseguiu vencer a eleição presidencial brasileira novamente, em 2022.
A deputada também ressaltou que, depois de chegar novamente à Presidência, Lula derrotou a extrema-direita bolsonarista. Para ela, a experiência brasileira serve como referência política para Mélenchon e para as forças que buscam enfrentar a extrema direita na França.
“Seus passos abrem o caminho”, escreveu Clémence Guetté ao relacionar a vitória de Lula no Brasil à defesa da candidatura de Jean-Luc Mélenchon.