Dezenas de manifestantes são mortos em distúrbios no Irã

247 - O grupo de direitos humanos iraniano HRANA disse na sexta-feira (9) que pelo menos 50 manifestantes e 15 membros da segurança foram mortos, e cerca de 2.300 foram presos nos protestos das últimas semanas no país. Fontes aliadas ao Irã disseram neste domingo (11) que ao menos 11 civis foram mortos, incluindo uma criança. Os distúrbios atingiram seu auge em 8 de janeiro.

Além disso, o promotor Ali Akbar Hosseinzadeh e vários agentes das forças de segurança foram mortos durante protestos em massa na província de Khorasan do Norte, no noroeste do Irã, afirmou na sexta-feira o principal juiz da província. Ao menos 120 agentes de segurança e outros funcionários do governo teriam ficado feridos durante a instabilidade. O prefeito de Teerã, Alireza Zakani, afirmou que os manifestantes incendiaram 25 mesquitas, saquearam 26 bancos, três hospitais, dez prédios governamentais, 48 caminhões de bombeiros, 42 ônibus e veículos de ambulância, além de 24 apartamentos.

Em 29 de dezembro de 2025, comerciantes começaram a realizar protestos no centro de Teerã em razão de uma forte queda no valor do rial iraniano. A Fars informou que empresários que participavam das manifestações estavam incentivando seus colegas a fechar as lojas e aderir ao movimento. Em 30 de dezembro, estudantes de universidades de Teerã se somaram à instabilidade. Em 2 de janeiro, a agência Mehr noticiou que um grupo de indivíduos mascarados e não identificados, armados com armas de fogo, apareceu nas ruas da província de Ilam. Nos últimos dias, os confrontos entre manifestantes e forças de segurança se intensificaram, principalmente nas províncias ocidentais.