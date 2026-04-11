Diplomacia de Teerã afirma que a base para o diálogo com os EUA são os 10 pontos propostos pelo Irã

247 - A proposta iraniana de 10 pontos deve orientar as negociações com os Estados Unidos após um cessar-fogo mediado pelo Paquistão, segundo autoridades de Teerã. O plano, apresentado pelo Irã, foi aceito por Washington como base para o início do diálogo, em meio a tensões após um conflito recente entre os países, apesar de declarações posteriores de autoridades estadunidenses.

De acordo com a emissora HispanTV, o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã para Assuntos Políticos, Majid Takht Ravanchi, afirmou que as próximas rodadas de negociação, previstas para ocorrer em Islamabad, terão como referência central esse conjunto de condições elaborado por Teerã.

Durante reunião com embaixadores e representantes de missões diplomáticas e organizações internacionais em Teerã, Ravanchi destacou que o Irã adotará uma postura que classificou como responsável diante do cessar-fogo de duas semanas.

O diplomata reiterou que o país defende o diálogo, mas impôs condições claras para evitar novos confrontos. “Não queremos um cessar-fogo que permita ao inimigo agressor se rearmar e lançar outro ataque, e deixamos claro aos nossos interlocutores que essa situação não se repetirá sem garantias”, afirmou.

Ravanchi também criticou duramente a atuação dos Estados Unidos e de Israel no conflito, classificando a ofensiva como ilegal. Segundo ele, trata-se de “uma guerra ilegal e um crime de guerra” contra o povo iraniano. O vice-ministro afirmou ainda que essa foi a segunda vez que Washington atacou o Irã enquanto o país participava de negociações diplomáticas sobre seu programa nuclear.