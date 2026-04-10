Farinazzo: “Irã vence ao resistir, enquanto os Estados Unidos precisam provar vitória”

247 - O capitão da reserva da Marinha Robinson Farinazzo avaliou que a lógica estratégica da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã favorece Teerã em um cenário prolongado. Segundo ele, “o Irã vence se conseguir simplesmente não ser derrotado, enquanto os Estados Unidos perdem caso não consigam demonstrar uma vitória clara”, ao analisar as condições militares e políticas do conflito.

A declaração foi feita durante entrevista ao programa 20 Minutos, do Opera Mundi. Na análise, Farinazzo destacou que os objetivos de cada lado são distintos e determinam a forma como o conflito é medido. Para Washington, a necessidade de apresentar resultados concretos é central, enquanto o Irã pode considerar êxito apenas ao manter sua capacidade de resistência.

De acordo com o comentarista, os Estados Unidos enfrentam dificuldades para alcançar metas estratégicas decisivas. “Para que possam dizer que venceram, eles teriam que derrubar o regime iraniano, ocupar o país, controlar o programa nuclear ou garantir a livre navegação em Ormuz. Nenhuma dessas hipóteses me parece viável neste momento”, afirmou.

Farinazzo também apontou que a resposta militar iraniana superou as expectativas iniciais dos adversários. “Havia um consenso de que o Irã seria um adversário difícil, mas ainda assim ninguém esperava uma reação dessa magnitude”, disse. Segundo ele, a atuação iraniana já produziu efeitos relevantes no campo de batalha, incluindo o afastamento de forças navais americanas da área de conflito.

Na avaliação do analista, não há sinais de colapso da capacidade militar iraniana, apesar da campanha aérea conduzida por Estados Unidos e Israel. “Não houve uma degradação real da capacidade do Irã. O que estamos vendo é o país operar de forma mais eficiente, fazendo mais com menos recursos”, declarou.

Ele ressaltou ainda que a dimensão territorial e a estrutura geográfica do Irã dificultam qualquer tentativa de vitória rápida. “Estamos falando de um país com enorme profundidade estratégica. Não é plausível imaginar que essa capacidade seja desarticulada em poucas semanas”, afirmou.

Outro fator destacado por Farinazzo é o papel do tempo no desenrolar da guerra. “O tempo trabalha a favor do Irã. Quanto mais o conflito se prolonga, maior tende a ser o desgaste dos Estados Unidos”, disse, apontando impactos econômicos e políticos como elementos decisivos.

Para o capitão, a ausência de um resultado militar claro pode comprometer a posição americana no cenário internacional. “Sem uma vitória concreta, não há como sustentar a narrativa de sucesso. E, em guerra, isso faz toda a diferença”, concluiu.