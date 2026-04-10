Planalto vê "baixa expectativa" para cessar-fogo no Irã

247 - O governo brasileiro passou a adotar uma postura cautelosa diante das negociações por um cessar-fogo no Irã, avaliando um cenário de instabilidade crescente após a intensificação dos ataques e a ampliação do conflito no Oriente Médio, informa a CNN Brasil. A leitura no Palácio do Planalto é de que o ambiente atual reduz significativamente as chances de uma trégua no curto prazo, diante da escalada militar e da falta de convergência entre os principais atores envolvidos.

Auxiliares e conselheiros internacionais que acompanham o tema relataram ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma percepção de “baixa expectativa” quanto ao avanço das negociações. O diagnóstico reflete a perda de otimismo inicial após novos bombardeios em território iraniano e a expansão dos confrontos para outras regiões, como o Líbano.

Escalada militar reduz chances de trégua

A ofensiva israelense segue como um dos principais fatores de tensão. O governo de Benjamin Netanyahu sustenta que a operação tem como objetivo neutralizar o Hezbollah, grupo aliado do Irã no Líbano. A intensificação dos ataques resultou em centenas de mortos e feridos, inclusive em áreas civis, ampliando a pressão internacional.

Ainda de acordo com o gabinete israelense, o Líbano não está incluído em qualquer proposta de cessar-fogo temporário, o que reforça a percepção de que o conflito tende a se prolongar e a se fragmentar em diferentes frentes.

Disputa de narrativas amplia incertezas

Diplomatas brasileiros avaliam que o cenário atual é marcado por uma forte disputa de versões entre os países envolvidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou recentemente que a guerra estaria “praticamente concluída” e que Estados Unidos e Israel teriam “vencido”.

Por outro lado, autoridades iranianas adotam um discurso de resistência, afirmando que o país não irá recuar e que continuará respondendo militarmente aos ataques. Essa divergência de narrativas, na avaliação de interlocutores do Planalto, contribui para aumentar a instabilidade e enfraquecer a credibilidade internacional das partes envolvidas.

Falta de clareza sobre objetivos preocupa governo brasileiro

Outro ponto destacado por assessores do presidente Lula é a ausência de objetivos claros por parte dos Estados Unidos ao longo do conflito. No início, declarações de Trump indicavam a intenção de promover uma mudança de regime no Irã. Posteriormente, o foco foi redirecionado para a contenção do programa nuclear iraniano.

Mais recentemente, o discurso passou a incluir justificativas ligadas à segurança marítima no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas globais de transporte de petróleo. Essa mudança de prioridades ao longo do tempo é vista por diplomatas brasileiros como um fator que dificulta a previsibilidade do conflito.

Impactos globais e interesses geopolíticos

Na análise de representantes do Itamaraty, Israel aparece como o único ator com uma estratégia mais definida, centrada no enfraquecimento do Hezbollah. Já no plano global, o prolongamento da crise pode beneficiar outras potências.

A Rússia, por exemplo, pode tirar proveito de mudanças no mercado internacional de petróleo, enquanto a China tende a ganhar espaço com o desgaste geopolítico dos Estados Unidos. Esse rearranjo de forças reforça a complexidade do cenário e contribui para a cautela adotada pelo governo brasileiro em relação às perspectivas de cessar-fogo.