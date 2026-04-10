Líder do Hezbollah pede ao governo do Líbano para não fazer "concessões gratuitas" a Israel

247 - O líder do Hezbollah, Naim Qassem, afirmou nesta sexta-feira (10) que não aceitará um retorno às condições anteriores nas relações com Israel. Ele pedeu ao governo do Líbano que não faça concessões antes das negociações previstas para a próxima semana em Washington. As informações são da RT Brasil.

Em mensagem escrita transmitida pela emissora Al Manar, Qassem declarou: "Não aceitaremos o retorno à situação anterior e pedimos às autoridades que parem de oferecer concessões gratuitas." O dirigente também condenou uma agressão recente de Israel contra o território libanês. Ele afirmou que o ataque realizado na quarta-feira (8) foi um "crime sangrento." De acordo com autoridades do Líbano, a ação deixou ao menos 300 mortos.

Negociações e divergências

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou na quinta-feira (9) que determinou o início de negociações com o Líbano "o mais rápido possível". A decisão ocorre após um acordo de cessar-fogo de duas semanas firmado entre Irã e Estados Unidos.

Há divergências sobre o alcance do entendimento. Enquanto Washington e Tel Aviv sustentam que o acordo não inclui o Líbano, Irã e Paquistão, que atuaram como mediadores, afirmam que o país faz parte das tratativas.