Líder do Hezbollah pede ao governo do Líbano para não fazer "concessões gratuitas" a Israel
Naim Qassem criticou as agressões genocidas das forças israelenses ao território libanês e classificou ataque recente como "crime sangrento"
247 - O líder do Hezbollah, Naim Qassem, afirmou nesta sexta-feira (10) que não aceitará um retorno às condições anteriores nas relações com Israel. Ele pedeu ao governo do Líbano que não faça concessões antes das negociações previstas para a próxima semana em Washington. As informações são da RT Brasil.
Em mensagem escrita transmitida pela emissora Al Manar, Qassem declarou: "Não aceitaremos o retorno à situação anterior e pedimos às autoridades que parem de oferecer concessões gratuitas." O dirigente também condenou uma agressão recente de Israel contra o território libanês. Ele afirmou que o ataque realizado na quarta-feira (8) foi um "crime sangrento." De acordo com autoridades do Líbano, a ação deixou ao menos 300 mortos.
Negociações e divergências
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou na quinta-feira (9) que determinou o início de negociações com o Líbano "o mais rápido possível". A decisão ocorre após um acordo de cessar-fogo de duas semanas firmado entre Irã e Estados Unidos.
Há divergências sobre o alcance do entendimento. Enquanto Washington e Tel Aviv sustentam que o acordo não inclui o Líbano, Irã e Paquistão, que atuaram como mediadores, afirmam que o país faz parte das tratativas.