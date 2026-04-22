Eleição municipal em Gaza testa apoio ao Hamas após anos sem votação

GAZA, (Reuters) - Os palestinos em uma das únicas cidades de Gaza que não foram invadidas pelas forças terrestres israelenses durante a guerra votarão neste fim de semana em eleições municipais que contarão com alguns candidatos pró-Hamas, oferecendo um raro indicador da popularidade do grupo militante.

A votação em Deir al-Balah faz parte das eleições municipais da Autoridade Palestina, que os palestinos consideram uma demonstração de unidade nacional contra um plano dos EUA para Gaza que, segundo eles, visa consolidar sua separação da Cisjordânia ocupada .

Será a primeira votação de qualquer tipo em Gaza desde 2006, quando o Hamas venceu as eleições legislativas da Autoridade Palestina e, posteriormente, assumiu o controle de Gaza após uma breve guerra civil com o partido Fatah do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, dominante na Cisjordânia.

As eleições serão as quintas eleições municipais na Cisjordânia desde 2005. Em janeiro, a Autoridade Palestina afirmou que estenderia essas eleições a Gaza "sempre que possível", uma medida que analistas consideram um esforço simbólico para demonstrar que Gaza continua fazendo parte de um futuro Estado palestino .

'MUDAR A REALIDADE QUE NOS FOI IMPOSTA'

Para os palestinos em Deir al-Balah, incluindo Adham Al-Bardini, a votação de sábado representa uma oportunidade de expressão política após os ataques liderados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, que desencadearam o devastador ataque de Israel a Gaza, que já dura dois anos.

"Pela primeira vez na minha vida, em 20 anos, vou ter essa sensação. Ouço falar de eleições desde que nasci, mas devido às circunstâncias, nenhuma eleição é realizada", disse Al-Bardini, de 34 anos.

"Estamos ansiosos para participar para que possamos mudar a realidade que nos foi imposta."

Em Deir al-Balah, grandes faixas com os logotipos das listas de candidatos rivais decoram as ruas. A votação será realizada em 12 centros de votação, incluindo campos abertos e tendas.

Fareed Taamallah, porta-voz da Comissão Eleitoral Central da Autoridade Palestina, disse que cerca de 70.000 palestinos estavam aptos a votar em Deir al-Balah, cidade que, segundo ele, foi escolhida por ter sofrido menos danos do que o restante do território, em grande parte devastado.

Quatro listas estão apresentando candidatos nas eleições, incluindo uma que conta com vários candidatos que moradores e analistas consideram pró-Hamas.

O Hamas não apresentou explicitamente uma lista nem apoiou nenhum candidato, alegando divergências com Abbas sobre um decreto da Autoridade Palestina que exige que os candidatos aceitem termos que incluem o reconhecimento de Israel. Outras facções também estão boicotando a votação, o que significa que se espera que o Fatah domine as câmaras municipais das maiores cidades da Cisjordânia.

Mas, apesar do boicote oficial à votação, o Hamas "pode ​​estar apostando na vitória nesta eleição" e poderia usar o desempenho de candidatos pró-Hamas para avaliar sua popularidade, disse Hani Al-Masri, analista político da Cisjordânia.

O porta-voz do Hamas, Hazem Qassem, afirmou que o grupo respeitará os resultados das eleições. Fontes do grupo disseram à Reuters que policiais e forças de segurança serão mobilizados para garantir a segurança dos locais de votação.

O Hamas reassumiu o controle de Deir al-Balah e de outras áreas em um trecho do litoral de Gaza, do qual as forças israelenses se retiraram em virtude do cessar-fogo de outubro de 2025. Israel mantém o controle de mais de 53% de Gaza.

Algumas pesquisas de opinião pública mostram que o Hamas continua popular em Gaza e na Cisjordânia, apesar da devastação causada pela guerra. Em Gaza, uma pesquisa realizada em outubro de 2025 pelo Centro Palestino de Pesquisa Política e de Opinião Pública constatou que 41% dos palestinos apoiam o Hamas, seguidos por 29% que apoiam o Fatah.

'UM PASSO SIMBÓLICO'

A votação ocorre em um momento em que o chamado "Conselho de Paz" do presidente dos EUA, Donald Trump, impulsiona um plano para o futuro de Gaza que prevê a reconstrução do território do zero sob a administração de um comitê apolítico de tecnocratas palestinos .

O plano prevê que o Hamas entregue o governo de Gaza ao comitê, ao mesmo tempo que deponha suas armas e as forças israelenses se retirem da Faixa. Até o momento, o Hamas rejeitou o desarmamento, acusando Israel de não respeitar o cessar-fogo de outubro.

O plano, notavelmente, não menciona a Cisjordânia, que, juntamente com a Faixa de Gaza, os palestinos há muito reivindicam como um futuro Estado, e onde a Autoridade Palestina exerce uma autonomia limitada.

A analista política palestina Reham Owda afirmou que as eleições municipais foram "um passo simbólico para enviar uma mensagem ao mundo, ao Conselho de Paz e a Israel de que a Faixa de Gaza é parte inseparável do sistema político palestino".

Para Abdul-Rahman Al-Shaaf, de 25 anos, o voto, mesmo em nível local, oferece uma oportunidade de reconstruir vidas após o conflito.

"Todos querem melhorar o país, especialmente depois de dois anos de guerra, do que testemunhamos e da destruição", disse ele.