Elon Musk questiona se o Reino Unido se tornou um regime fascista

247 - O bilionário do setor de tecnologia Elon Musk classificou as autoridades do Reino Unido como “fascistas” em sua conta na rede social X, ao comentar as numerosas prisões no país por acusações relacionadas a comentários feitos na Internet.

“Por que o governo do Reino Unido é tão fascista?”, escreveu Musk em 10 de janeiro em sua conta na plataforma X, em resposta a reportagens da mídia que informaram que mais de 12 mil pessoas foram presas no Reino Unido por comentários online.

O jornal The Daily Telegraph noticiou em 8 de janeiro que as autoridades britânicas poderiam adotar medidas severas contra a rede social X, de propriedade de Musk, incluindo a possibilidade de bani-la no Reino Unido, devido a imagens criadas pelo chatbot de Inteligência Artificial (IA) Grok.

Why is the UK government so fascist? https://t.co/sRg979MTQx January 10, 2026

Em 9 de janeiro, a startup xAI, de Elon Musk, impôs algumas restrições à função de geração de imagens de seu chatbot Grok na plataforma de rede social X, após o uso da ferramenta para criar e publicar imagens sexualizadas geradas por IA provocar ampla reação negativa.

Usuários podiam pedir ao Grok diretamente no X para editar fotos de pessoas, inclusive removendo peças de roupa e colocando-as em poses sexualizadas--muitas vezes sem o consentimento delas. O Grok então publicava essas imagens em respostas na plataforma de rede social. O Grok informou aos usuários do X que os recursos de geração e edição de imagens agora estavam disponíveis apenas para assinantes pagantes.

Uma série de governos e governos e órgãos reguladores condenou e alguns deles abriram inquéritos sobre o conteúdo explícito gerado pelo Grok no X, pressionando a plataforma de Musk a mostrar o que está fazendo para impedir e remover conteúdo considerado ilegal. (Com agências).