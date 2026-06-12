Elon Musk se torna o primeiro trilionário do mundo após estreia da SpaceX na bolsa

247 - A SpaceX estreou com forte valorização em sua chegada à Nasdaq nesta sexta-feira (12), registrando alta de 11% no primeiro dia de negociação e alcançando uma avaliação de mercado de aproximadamente US$ 1,96 trilhão. O desempenho consolidou um marco histórico para o fundador da companhia, Elon Musk, que passou a ser reconhecido como o primeiro trilionário da história.

A abertura de capital da empresa, especializada em foguetes, satélites e inteligência artificial, já havia chamado atenção do mercado ao captar US$ 75 bilhões em seu IPO (oferta pública inicial de ações). Os papéis começaram a ser negociados a US$ 135 e avançaram para US$ 150 ao longo da estreia, refletindo o forte interesse dos investidores.

O primeiro dia de negociações representa um teste relevante para a SpaceX como companhia de capital aberto. Em Wall Street, a recepção do mercado vinha sendo acompanhada com cautela devido à elevada avaliação da empresa, às projeções de crescimento consideradas ambiciosas por parte dos analistas e ao reduzido volume inicial de ações disponíveis para negociação.

Esse baixo nível de ações em circulação, conhecido como free float, é apontado por especialistas como um fator que pode ampliar a volatilidade dos papéis nos primeiros pregões. Em cenários como esse, oscilações expressivas podem ser provocadas por um número limitado de investidores ou por movimentos especulativos de curto prazo, sem necessariamente refletir a demanda ampla do mercado.

Segundo Fabien Yip, analista de mercado da corretora IG, a operação pré-IPO da SpaceX foi a mais popular já observada pela instituição. A especialista destacou que o interesse dos investidores permaneceu elevado mesmo diante da avaliação considerada elevada por parte do mercado.

“Há uma boa demanda pelo IPO e também muito interesse nas negociações pré-IPO”, afirmou Yip.

Para a analista, a manutenção do entusiasmo observado antes da estreia poderá influenciar futuras grandes ofertas públicas de ações nos Estados Unidos, estabelecendo um novo parâmetro para empresas de tecnologia que planejam acessar o mercado de capitais.

Dados compilados pela Bloomberg mostram que as últimas 66 empresas de tecnologia que abriram capital nos Estados Unidos — incluindo gigantes como Meta, Twitter, Zoom e Robinhood — registraram valorização média de 36% no primeiro dia de negociações. Após um ano de listagem, o ganho médio alcançou 43%.

Apesar dos resultados positivos observados historicamente, o desempenho após o IPO costuma ser marcado por forte volatilidade. Segundo o levantamento, as ações dessas empresas chegaram, em média, a ser negociadas 20% abaixo do preço de oferta em seus momentos de maior queda. Além disso, quatro em cada dez companhias registraram desvalorizações de 30% ou mais em algum momento do primeiro ano como empresas de capital aberto.

Com a estreia bem-sucedida da SpaceX, o mercado financeiro acompanha agora os próximos passos da companhia e sua capacidade de sustentar a elevada avaliação conquistada logo em seu primeiro dia na Bolsa.