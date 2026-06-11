SpaceX de Musk precifica IPO recorde de US$ 75 bilhões a US$ 135 por ação

Reuters - A SpaceX precificou nesta quinta-feira (11) a maior oferta pública inicial de ações (IPO) da história dos Estados Unidos a US$ 135 por ação, transformando a fabricante de foguetes e espaçonaves de Elon Musk em uma das empresas mais valiosas do mundo.

A oferta levantou um valor recorde de US$ 75 bilhões com a venda de 555,56 milhões de ações, avaliando a companhia de tecnologia espacial, satélites e inteligência artificial em US$ 1,77 trilhão, um recorde para uma abertura de capital. A Reuters já havia informado na semana passada que o preço seria fixado em US$ 135 por ação.

A precificação encerra um processo de vários meses que concretizou o projeto mais ambicioso de Musk até agora, em meio a uma série de decisões que romperam tradições do mercado financeiro e levantaram questionamentos sobre a justificativa para uma avaliação tão elevada.

Quando suas ações começarem a ser negociadas na Nasdaq, nesta sexta-feira, a SpaceX ocupará a sétima posição entre as empresas listadas mais valiosas dos Estados Unidos, apesar de ter registrado prejuízo no ano passado e possuir receita inferior à de outras gigantes do mercado.

A avaliação da companhia supera a de empresas como o JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway e Eli Lilly, além de gigantes da tecnologia como Meta Platforms e a própria Tesla, também controlada por Musk.

"O verdadeiro teste será como o mercado absorverá esse IPO nas próximas semanas, e não apenas no primeiro dia", afirmou Adam Sarhan, diretor-executivo da 50 Park Investments, em Nova York. "O preço ficou praticamente no ponto certo — nem muito alto, nem muito baixo. Claramente os investidores de varejo estão comprando e, neste estágio, representam uma parte importante da demanda. Precisamos ver continuidade após o primeiro dia de negociações."

A operação supera o recorde anterior da petrolífera estatal saudita Saudi Aramco, que levantou US$ 25,6 bilhões em dezembro de 2019, na bolsa de Riad, alcançando uma avaliação de US$ 1,71 trilhão. Corrigido pela inflação, o IPO da Aramco corresponde a US$ 33,2 bilhões e uma avaliação de US$ 2,21 trilhões.

Com base em 13,08 bilhões de ações em circulação, a avaliação da SpaceX poderá aumentar caso os coordenadores da oferta exerçam a opção de vender ações adicionais, decisão normalmente tomada até 30 dias após o IPO. A Reuters havia informado anteriormente que a empresa buscava uma avaliação de US$ 1,75 trilhão.

A companhia comunicou o preço da oferta pouco depois das 15h (horário da Costa Leste dos EUA), logo após o término da reunião de precificação com os bancos e enquanto os mercados americanos ainda estavam abertos, por meio de um documento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

Cerca de meia hora depois, a SpaceX divulgou um comunicado oficial. Normalmente, a definição do preço e seu anúncio ocorrem após o fechamento do mercado, às 16h, para evitar que eventos macroeconômicos ou notícias influenciem a venda das ações durante o pregão.

A medida é mais um exemplo de como Musk conduziu a abertura de capital mais comentada de Wall Street segundo suas próprias regras. A SpaceX reservou 30% das ações para investidores de varejo, percentual incomum em IPOs, e definiu o preço da oferta antes mesmo da tradicional rodada de apresentações a investidores, conhecida como roadshow.

"A precificação da SpaceX está em território completamente inexplorado. Nunca vi o preço ser anunciado dessa forma, em vez do processo tradicional de descoberta de preço baseado nos pedidos dos investidores", afirmou Rick Meckler, sócio da Cherry Lane Investments. "Há uma ênfase enorme no investidor de varejo, que provavelmente é um pouco menos sensível ao preço."

Musk também tentou, com resultados mistos, garantir uma inclusão antecipada da empresa em índices de mercado para ampliar a base de compradores das ações e estruturou a governança corporativa de modo a preservar seu controle. Após o IPO, ele continuará detendo 82% do poder de voto da SpaceX.

O mercado americano de IPOs deve registrar forte recuperação em 2026 após um período anterior de volatilidade. O Goldman Sachs projeta que os recursos captados possam quadruplicar para um recorde de US$ 160 bilhões, impulsionados por empresas como SpaceX, OpenAI e Anthropic.

Receita da SpaceX depende da Starlink

A SpaceX informou na semana passada que firmou um acordo plurianual de serviços de computação em nuvem com o Google, da Alphabet, garantindo capacidade de processamento em um momento de crescente concorrência.

Fundada em 2002, a SpaceX define sua missão como "construir os sistemas e tecnologias necessários para tornar a vida multiplanetária, compreender a verdadeira natureza do universo e levar a luz da consciência às estrelas". A empresa afirma que sua oportunidade de mercado alcança US$ 28,5 trilhões, valor que descreve como o maior da história da humanidade.

Segundo a companhia, suas operações espaciais responderam por mais de quatro quintos de toda a massa enviada à órbita nos últimos três anos. Já a Starlink conecta milhões de consumidores, empresas e governos em 164 países, territórios e mercados. Atualmente, a unidade de internet via satélite responde pela maior parte da receita da empresa.

Grande parte do mercado potencial projetado pela SpaceX está associada à xAI. Embora muitos analistas considerem a empresa uma concorrente secundária frente à OpenAI e à Anthropic, a SpaceX argumenta que a combinação entre infraestrutura de computação, modelos de IA e acesso aos dados em tempo real da plataforma X cria uma vantagem estratégica significativa.

"As projeções financeiras são incertas devido à dependência de grandes contratos governamentais", afirmou Kim Forrest, diretora de investimentos da Bokeh Capital Partners. "Quem compra essas ações está apostando no futuro e na ideia de a humanidade deixar a Terra, e não exatamente investindo em uma empresa."

Entre os desafios enfrentados pela companhia em sua elevada avaliação está o avanço de concorrentes como a Blue Origin, de Jeff Bezos, que busca acelerar a comercialização do espaço e ampliar sua participação em contratos governamentais para abrir novos mercados além da Terra.

Os investidores poderão medir a reação do mercado a partir desta sexta-feira, quando muitos analistas esperam que as ações comecem a ser negociadas durante a tarde, devido ao tamanho e à complexidade da operação.

"A maioria dos IPOs sobe entre 10% e 15% no primeiro dia, e este negócio tem enorme repercussão. Portanto, qualquer retorno abaixo de 10% seria decepcionante", disse Matt Kennedy, estrategista sênior da Renaissance Capital. "Se a alta superar 50%, isso indicará que o papel está sendo negociado puramente com base no entusiasmo."

Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup e J.P. Morgan atuam como coordenadores globais da oferta.