      Escalada no Irã: Pepe Escobar afirma que não haverá mudança de regime e diz que “agora vem a vingança”

      Analista classifica assassinato como ataque de “decapitação”, aponta reação imediata das instituições iranianas e fala em resposta com “força máxima”

      247 – O jornalista e analista geopolítico Pepe Escobar afirmou que o assassinato do líder supremo do Irã representa um “ataque de decapitação”, mas não provocará mudança de regime nem consolidará qualquer domínio estratégico imperial. Em publicação intitulada Do martírio à vingança, ele sustenta que o mecanismo de sucessão já está em funcionamento, que a estrutura de comando permanece intacta e que a resposta iraniana será marcada por “força máxima”. A análise foi divulgada nas redes sociais do jornalista, em meio à escalada de tensão no Oriente Médio.

      “Ataque de decapitação” e reação institucional imediata

      Escobar inicia sua postagem com a expressão:

      "Ataque de decapitação."

      A formulação indica que o assassinato teria sido planejado para eliminar a liderança máxima e desorganizar o comando político-religioso do país. No entanto, segundo ele, a reação institucional foi quase instantânea.

      "O Conselho de Especialistas foi convocado em minutos."

      O órgão responsável por supervisionar e nomear o líder supremo teria se reunido rapidamente, sinalizando que o sistema político iraniano permaneceu operacional apesar do impacto do ataque.

      Escobar também destacou o posicionamento do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), que, segundo ele, prometeu:

      "força máxima" em resposta.

      Sucessão garantida e comando preservado

      Um dos pontos centrais da análise é a rejeição de qualquer hipótese de colapso interno. Escobar foi enfático ao afirmar:

      "Mecanismo de sucessão: em vigor."
      "Estrutura de comando: em vigor."

      Para ele, a cadeia de comando do Estado iraniano permanece intacta, frustrando expectativas externas de desestabilização.

      O analista também descartou de forma categórica a possibilidade de mudança de regime:

      "Sem mudança de regime."

      E acrescentou:

      "Domínio estratégico imperial: zero."

      A avaliação sugere que, sob sua ótica, o ataque não produzirá vantagem estratégica duradoura para potências adversárias do Irã.

      “O Sul Global está observando”

      Escobar ampliou o foco da análise para além do Oriente Médio, destacando o impacto geopolítico mais amplo do episódio.

      "O Sul Global está observando."

      A afirmação indica que países da Ásia, África e América Latina acompanham atentamente os desdobramentos, avaliando as implicações para o equilíbrio de poder internacional.

      Ele encerra a postagem com uma frase que sintetiza o clima de tensão e expectativa:

      "Agora vem a vingança."

      A declaração reforça a percepção de que a resposta iraniana poderá marcar uma nova fase de confronto regional, com repercussões globais.

