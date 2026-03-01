Escalada no Irã: Pepe Escobar afirma que não haverá mudança de regime e diz que “agora vem a vingança”
Analista classifica assassinato como ataque de “decapitação”, aponta reação imediata das instituições iranianas e fala em resposta com “força máxima”
247 – O jornalista e analista geopolítico Pepe Escobar afirmou que o assassinato do líder supremo do Irã representa um “ataque de decapitação”, mas não provocará mudança de regime nem consolidará qualquer domínio estratégico imperial. Em publicação intitulada Do martírio à vingança, ele sustenta que o mecanismo de sucessão já está em funcionamento, que a estrutura de comando permanece intacta e que a resposta iraniana será marcada por “força máxima”. A análise foi divulgada nas redes sociais do jornalista, em meio à escalada de tensão no Oriente Médio.
“Ataque de decapitação” e reação institucional imediata
Escobar inicia sua postagem com a expressão:
"Ataque de decapitação."
A formulação indica que o assassinato teria sido planejado para eliminar a liderança máxima e desorganizar o comando político-religioso do país. No entanto, segundo ele, a reação institucional foi quase instantânea.
"O Conselho de Especialistas foi convocado em minutos."
O órgão responsável por supervisionar e nomear o líder supremo teria se reunido rapidamente, sinalizando que o sistema político iraniano permaneceu operacional apesar do impacto do ataque.
Escobar também destacou o posicionamento do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), que, segundo ele, prometeu:
"força máxima" em resposta.
Sucessão garantida e comando preservado
Um dos pontos centrais da análise é a rejeição de qualquer hipótese de colapso interno. Escobar foi enfático ao afirmar:
"Mecanismo de sucessão: em vigor."
"Estrutura de comando: em vigor."
Para ele, a cadeia de comando do Estado iraniano permanece intacta, frustrando expectativas externas de desestabilização.
O analista também descartou de forma categórica a possibilidade de mudança de regime:
"Sem mudança de regime."
E acrescentou:
"Domínio estratégico imperial: zero."
A avaliação sugere que, sob sua ótica, o ataque não produzirá vantagem estratégica duradoura para potências adversárias do Irã.
“O Sul Global está observando”
Escobar ampliou o foco da análise para além do Oriente Médio, destacando o impacto geopolítico mais amplo do episódio.
"O Sul Global está observando."
A afirmação indica que países da Ásia, África e América Latina acompanham atentamente os desdobramentos, avaliando as implicações para o equilíbrio de poder internacional.
Ele encerra a postagem com uma frase que sintetiza o clima de tensão e expectativa:
"Agora vem a vingança."
A declaração reforça a percepção de que a resposta iraniana poderá marcar uma nova fase de confronto regional, com repercussões globais.