Especialistas da ONU condenam violações ao direito internacional por EUA e Israel em guerras contra Irã e Líbano

247 - Doze especialistas independentes em direitos humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgaram uma declaração conjunta denunciando os ataques militares realizados pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã e o Líbano.

Segundo os especialistas, as ofensivas representam “violações flagrantes do direito internacional” e ampliam os riscos de uma escalada violenta em toda a região do Oriente Médio.

No documento, citado pela emissora Al Jazeera, os especialistas alertam que a continuidade das ações militares pode provocar consequências graves para a estabilidade regional. Eles afirmam que o conflito “corre o risco de envolver a região em uma violência armada catastrófica”, além de estabelecer um precedente perigoso de impunidade para potências militares.

Críticas à expansão das operações militares

Os especialistas da ONU também criticaram diretamente a postura de Washington e Tel Aviv diante das ofensivas. Para eles, os dois países precisam interromper imediatamente a ampliação das operações militares.

“[Os Estados Unidos] e Israel deveriam parar de travar e expandir guerras e de se considerar acima da legalidade internacional”, afirmaram os especialistas na declaração.

O grupo ressalta que ações militares que desrespeitam normas internacionais podem aprofundar crises humanitárias e aumentar tensões geopolíticas em uma região já marcada por conflitos prolongados.

Relatores especiais assinam declaração

Entre os signatários do comunicado está Francesca Albanese, relatora especial da ONU para os territórios palestinos ocupados. Também assinaram o documento Ben Saul, relator especial sobre direitos humanos e contraterrorismo, Michael Fakhri, relator especial sobre o direito à alimentação, e Balakrishnan Rajagopal, relator especial sobre moradia adequada.A declaração foi ainda apoiada pelo Grupo de Trabalho da ONU sobre discriminação contra mulheres e meninas, que integra o conjunto de mecanismos independentes de monitoramento de direitos humanos das Nações Unidas.

Os especialistas enfatizam que o respeito ao direito internacional é essencial para evitar a ampliação do conflito e impedir que novas crises humanitárias se aprofundem no Oriente Médio